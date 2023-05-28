北市214條「假」消防通道 民停車就開罰 消防局：會塗銷

為避免搶救困難，建築周遭須保留消防通道；但有議員發現，台北市現有214條於2006年前劃設的消防通道，從未塗銷及列管，至今持續開罰違停。北市消防局回應，取締違規停車是以道路畫設的禁停紅線為執行要件，非以「消防通道」字樣作為執法要件；至於未列管消防通道卻仍有標字，消防局說，將依序派工塗銷標字。

北市議員何孟樺表示，日前她收到民眾陳情，表示她在消防通道停車遭開單，但經她進一步查證，該路段非屬現有列管185條消防通道之一，路面上卻繪有「消防通道字樣」。北市府2006年頒布「消防通道劃設及管理作業程序」正式列管消防後，初期列管了120條消防通道，但卻有額外214條消防通道未列管，時至今日仍持續舉發違規停車。

何孟樺指出，2022年消防局查處消防通道違規停車案件就有2萬4540件，如果以違規停車最低罰則600元計算，至少就為市府進帳了1400多萬，而其中就包含了未列管的「假消防通道」，批評消防局放任假消防通道，要人民何去何從？要求消防局應全面盤點消防通道相關法規，並與交工處研議如何改善假消防通道的問題。

北市消防局表示，取締違規停車是以道路畫設的禁停紅線為執行要件，禁停紅線畫設仍需由交工處依「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定辦理，並由警察局依「道路交通管理處罰條例」執法，針對違規停車進行取締，非以「消防通道」字樣作為執法要件。

消防局提到，民國92年「消防通道淨寬專案」即於路面加繪「消防通道」標字，當時應是由本府交通單位會勘後畫設，消防局自95年3月31日起依「北市政府消防通道劃設及管理作業程序」清查本市巷道，目前列管消防通道共有185處，另非列管巷道，消防局前於101年已函本市交工處。