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台南山區比丘尼離奇陳屍 30日將解剖釐清
台南楠西梅嶺風景區昨驚傳李姓比丘尼陳屍修行附近的產業道路，檢警昨傍晚相驗，發現死者頭、手、腳有多處「外力」造成的撕裂傷，究竟是遭人攻擊或犬隻攻擊啃咬仍待深入釐清，將進一步安排30日解剖。
李姓比丘尼陳屍現場在梅嶺風景區偏僻大湖部落山上，距離比丘尼居住農舍僅100多公尺，住處經警方深入追查現場無打鬥痕跡，屋內沒有破壞跡象，沒有財物損失，與使者一同修行的比丘尼也沒有異狀。
附近居民表示，現場上方有人在私有地飼養一大群狗，曾有咬人紀錄，懷疑比丘尼可能遭野狗攻擊倒地啃咬而慘死。
南檢警昨會同法醫相驗，發現死者頭、頸部多處鈍力造成的擦挫傷與裂傷出血，四肢多處疑似與產業道路硬石壓擦造成的型態傷與開放性傷口，確切死因仍待解剖釐清。據悉檢警已安排30日解剖。
警方清查死者及同住的另名比丘尼手機聯絡資料，發現交往單純，未發現異狀，初步調查，來電對象大都是家人，幹員訪查，初步排除財務糾紛，飼主昨表示，自家犬隻不太會攻擊人，警昨在現場也未有攻擊性行為，全案將解剖後深入釐清。
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