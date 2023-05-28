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嘉義台82高架下橋嚴重車禍 2車追撞釀1死5傷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣台82線快速道路今早8點多發生嚴重車禍，在朴子東石方向一輛轎車與箱型車相撞，共釀1人OHCA、2人重傷、3人輕傷，轎車車頭嚴重變形、零件四散，箱型車後方也被撞爛，消防局緊急將傷患送醫，事故原因仍待警方調查釐清。

據了解，今早在台82線朴子往東石方向，下高架後的平面道路，有一輛廂型車疑要轉彎，遭後方轎車追撞，轎車車頭嚴重變形，民眾受困車內，經消防人員到場搶救，發現轎車內4人年事已高，1人當場OHCA、2人重傷、1人輕傷；另，箱型車內也有2人輕傷，都已送往醫院救治。

地方民眾表示，該路段為下高架橋的長距離斜下坡，若未減速相當危險，在往前一個路口就是之前物流車與拼裝車的2死車禍，車速通常會以80至100公里的時速往下行駛，遇紅燈沒注意號誌燈及前車，極易造成嚴重的撞擊，當然也難免有大車煞車失靈情形。

嘉義縣台82線快速道路今早發生嚴重車禍，1人OHCA送醫搶救，2人重傷、1人輕傷。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣台82線快速道路今早發生嚴重車禍，1人OHCA送醫搶救，2人重傷、1人輕傷。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣台82線快速道路今早發生嚴重車禍，1人OHCA送醫搶救，2人重傷、1人輕傷。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣台82線快速道路今早發生嚴重車禍，1人OHCA送醫搶救，2人重傷、1人輕傷。記者黃于凡／翻攝

東石 車禍 朴子

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