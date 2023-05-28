嘉義台82高架下橋嚴重車禍 2車追撞釀1死5傷

嘉義縣台82線快速道路今早8點多發生嚴重車禍，在朴子往東石方向一輛轎車與箱型車相撞，共釀1人OHCA、2人重傷、3人輕傷，轎車車頭嚴重變形、零件四散，箱型車後方也被撞爛，消防局緊急將傷患送醫，事故原因仍待警方調查釐清。

據了解，今早在台82線朴子往東石方向，下高架後的平面道路，有一輛廂型車疑要轉彎，遭後方轎車追撞，轎車車頭嚴重變形，民眾受困車內，經消防人員到場搶救，發現轎車內4人年事已高，1人當場OHCA、2人重傷、1人輕傷；另，箱型車內也有2人輕傷，都已送往醫院救治。