桃園公寓大樓突起火濃煙驚人 17大人5幼兒急逃生

桃園市桃園區三元街一棟7層樓公寓今天上午突然一樓起火，隨即冒出大量濃煙上竄升，濃煙嗆鼻，一樓至7樓住戶緊急逃生，消防局據報火速趕到，引導各樓層住戶17名大人及5名小孩順利逃生，起火原因正由消火調人員調查。

桃園市消防局表示，桃園區三元街一棟7層樓公寓住宅，今天上午9時多，因為周日，許多住戶仍睡覺，突然一樓起火，民眾緊急報案，緊急逃生，火勢夾雜濃煙往上層樓層竄升，一樓住戶逃至戶外，2至7層樓住戶大人、帶著或抱著1、2歲幼兒紛紛緊急逃生疏散。

消防局出動消防員10人及4輛消防救護車輛前往撲救滅火，現場大量濃煙，消防員緊急灌救滅火，並進入公寓火場樓層引導民眾疏散逃生，總共該棟公寓住戶17名大人及5名小孩，最小1歲多幼兒，全部順利疏散逃至一樓戶外，部分住戶輕微嗆到無大礙，大小住戶均未送醫，不過大火濃煙仍讓住戶餘悸猶存，