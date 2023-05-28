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桃園公寓大樓突起火濃煙驚人 17大人5幼兒急逃生
桃園市桃園區三元街一棟7層樓公寓今天上午突然一樓起火，隨即冒出大量濃煙上竄升，濃煙嗆鼻，一樓至7樓住戶緊急逃生，消防局據報火速趕到，引導各樓層住戶17名大人及5名小孩順利逃生，起火原因正由消火調人員調查。
桃園市消防局表示，桃園區三元街一棟7層樓公寓住宅，今天上午9時多，因為周日，許多住戶仍睡覺，突然一樓起火，民眾緊急報案，緊急逃生，火勢夾雜濃煙往上層樓層竄升，一樓住戶逃至戶外，2至7層樓住戶大人、帶著或抱著1、2歲幼兒紛紛緊急逃生疏散。
消防局出動消防員10人及4輛消防救護車輛前往撲救滅火，現場大量濃煙，消防員緊急灌救滅火，並進入公寓火場樓層引導民眾疏散逃生，總共該棟公寓住戶17名大人及5名小孩，最小1歲多幼兒，全部順利疏散逃至一樓戶外，部分住戶輕微嗆到無大礙，大小住戶均未送醫，不過大火濃煙仍讓住戶餘悸猶存，
該棟公寓住宅起火，消防局出動人車前往灌救及引導、疏散各樓層住戶逃生，幸好全棟17大人及5小孩均順利逃生沒有大礙，亦未送醫，消防員大約一小時撲滅火勢， 消防員初步研判，火勢起火點似在一樓客餐廳，起火原因正由火調人員鑑定調查中。
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