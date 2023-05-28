影／不是鬼畫符！ 馬路這些圖型若不識 小心傷荷包
許多人不知道有些路口地面劃有倒三角形的標線是何意義，警方表示這叫做「讓路線」，台中市清水警分局為讓民眾了解路口「讓路線」標線的作用，製作「讓路線」交通宣導影片，告訴民眾行經有「讓路線」標線的路口，駕駛人在無車輛行經時，應減速慢行；如遇有車輛或行人時，應停於虛白線後方，停讓後再開車等交通安全觀念。
清水警分局在影片中，以汽車及機車等駕駛方式，告訴用路人行經有「讓路線」標線路口時，應如何安全駕駛及禮讓行人，也示範機車駕駛停讓時，應採單腳或雙腳著地方式停讓。
清水警分局針對轄區易肇事路口，將陸續製作以「在地化交通安全宣導系列」短片，貼於分局臉書，目前以貼文短片系列二，提醒用路人遵守交通規則，降低交通事故。
清水警方提醒用路人，5月22日至6月5日為全國性「行人高發事故路口精緻執法」專案，駕駛人如違反「讓路線」標線，將依道路交通管理處罰條例第45絛第1項第15款「行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線指示者」可處新台幣600到1800元。
清水警分局長周俊銘表示，許多用路人對於「讓路線」標線並非熟悉，製作「讓路線」交通宣導影片以提醒用路人正確的交通觀念，他也提醒「讓路線」標線為警方加強取締重點項目之一，用路人行經路口時，遵守交通規定勿違規，避免荷包失血。
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