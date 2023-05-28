撞擊畫面曝光！高雄騎士急左切 直行機車慘挨撞釀3傷

林姓男子昨深夜騎機車行經高雄建國二路，疑未遵守兩段式左轉，撞上李姓和吳姓男子雙載的直行機車，3人連人帶車摔倒，李的機車滑行撞及路邊計程車和機車，致3人手腳擦挫傷，幸送醫無大礙，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，32歲林姓男子昨深夜11時45分許，騎機車沿三民區建國二路由東向西直行，行經復興一路，疑未遵守兩段式左轉規定，直接轉彎，對向直行的19歲李姓男子機車反應不及，兩機車當場相撞。

李男和後載的20歲吳姓友人連人帶車噴飛在地，機車往路旁滑行，撞及計程車和機車才停下，肇事的林男也摔倒在地，3人手腳擦挫傷、意識清楚，所幸送醫包紮無大礙。