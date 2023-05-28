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撞擊畫面曝光！高雄騎士急左切 直行機車慘挨撞釀3傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

林姓男子昨深夜騎機車行經高雄建國二路，疑未遵守兩段式左轉，撞上李姓和吳姓男子雙載的直行機車，3人連人帶車摔倒，李的機車滑行撞及路邊計程車和機車，致3人手腳擦挫傷，幸送醫無大礙，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，32歲林姓男子昨深夜11時45分許，騎機車沿三民區建國二路由東向西直行，行經復興一路，疑未遵守兩段式左轉規定，直接轉彎，對向直行的19歲李姓男子機車反應不及，兩機車當場相撞。

李男和後載的20歲吳姓友人連人帶車噴飛在地，機車往路旁滑行，撞及計程車和機車才停下，肇事的林男也摔倒在地，3人手腳擦挫傷、意識清楚，所幸送醫包紮無大礙。

警方對林、李兩人施以酒測，雙方無酒駕行為，初步研判疑林未遵守兩段式轉彎規定肇事，詳細肇責由警方進一步分析鑑定。

林姓男子昨深夜騎機車行經高雄建國二路，疑未遵守兩段式左轉，撞上李姓和吳姓男子雙載的直行機車，釀3人受傷，林機車遺留在現場。記者石秀華／翻攝
林姓男子昨深夜騎機車行經高雄建國二路，疑未遵守兩段式左轉，撞上李姓和吳姓男子雙載的直行機車，釀3人受傷，林機車遺留在現場。記者石秀華／翻攝
林姓男子（紅圈處）昨深夜騎機車行經高雄建國二路，疑未遵守兩段式左轉，撞上李姓和吳姓男子雙載的直行機車，釀3人受傷。記者石秀華／翻攝
林姓男子（紅圈處）昨深夜騎機車行經高雄建國二路，疑未遵守兩段式左轉，撞上李姓和吳姓男子雙載的直行機車，釀3人受傷。記者石秀華／翻攝
林姓男子昨深夜騎機車行經高雄建國二路，疑未遵守兩段式左轉，撞上李姓和吳姓男子雙載的直行機車，李的機車滑行撞及路邊計程車和機車。記者石秀華／翻攝
林姓男子昨深夜騎機車行經高雄建國二路，疑未遵守兩段式左轉，撞上李姓和吳姓男子雙載的直行機車，李的機車滑行撞及路邊計程車和機車。記者石秀華／翻攝
林姓男子（左，紅圈處）昨深夜騎機車行經高雄建國二路，疑未遵守兩段式左轉，撞上李姓和吳姓男子雙載的直行機車(右，紅圈處)。記者石秀華／翻攝
林姓男子（左，紅圈處）昨深夜騎機車行經高雄建國二路，疑未遵守兩段式左轉，撞上李姓和吳姓男子雙載的直行機車(右，紅圈處)。記者石秀華／翻攝
林姓男子昨深夜騎機車行經高雄建國二路，疑未遵守兩段式左轉，撞上李姓和吳姓男子雙載的直行機車，釀3人受傷，警方在事故路口指揮交通。記者石秀華／翻攝
林姓男子昨深夜騎機車行經高雄建國二路，疑未遵守兩段式左轉，撞上李姓和吳姓男子雙載的直行機車，釀3人受傷，警方在事故路口指揮交通。記者石秀華／翻攝

計程車 酒駕 意識

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