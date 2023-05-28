消防員不用自洗消防衣了 縣議員爭取採購洗衣烘乾機
消防員穿著的消防衣厚重，需專業洗衣機清洗，但台東縣消防局新成立的大豐分隊，尚無清洗設備，縣議員黃治維日前爭取縣府補助款採購洗衣機、烘衣機供分隊使用，打火弟兄們都開心表示「以後打火後、不用自己洗衣服了！」
台東縣消防局表示，消防衣為特殊材質，並不需要經常洗，因此僅在各大隊及部分分隊配置，感謝議員支持，也會調查弟兄們及各分隊需求，爭取採購。
黃治維昨到大豐消防分隊，了解消防衣洗衣機使用現況、清洗流程，分隊消防及義消都表示，非常感謝議員協助，因為他們已經穿著累積火場氣味的消防衣一陣子了，在分隊安裝洗衣設備後，大伙兒已排隊清洗及烘乾消防衣。
黃治維表示，消防員穿著消防衣、褲出勤火災勤務後，外衣會累積灰燼、化學物質等，內部則累積汗水，若不適時保養、清洗，實在不衛生，聽到義消同仁反應後，立即爭取縣府補助款購置消防衣專用洗衣機及烘衣機。
他說，此次設備中，特別購置專用烘衣機，可運用低溫烘乾方式，在不破壞消防衣材質下也能快速烘乾，讓救災同仁能迅速且安全的為下次救災出勤做好準備。
消防員坦言，消防衣雖不用經常洗，但每次執行任務後，內襯汗臭味可想而知，因為太厚重、過去都是自己刷洗，而且等待晾乾就要2到3天，現在有洗衣機、還可以烘乾，以後打火返隊後，就不用自己洗衣服了。
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