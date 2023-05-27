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影／他禮讓行人遭按喇叭 一怒持刀揮砍後車駕駛濺血

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子今晚開車因禮讓行人，遭後方汽車駕駛吳姓男子按了一聲喇叭，引起黃男不滿下車理論，涉嫌持刀敲打汽車，吳男為求自保持辣椒水朝對方噴，混亂中，遭黃男揮刀割傷左手掌。警詢後明將黃男依傷害及毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據了解，駕駛休旅車的黃男（50歲）今晚7時許，駕車行經新店區安民街，為禮讓行人停在原地，遭後方駕駛跑車的吳男（30歲）按了一聲喇叭，引起黃男不滿，涉嫌持刀下車找吳男理論。

吳男見對方持刀還朝其汽車敲打，為求自保持辣椒水朝黃男噴灑，黃男因眼睛刺痛，視力受影響，雙手胡亂揮舞之際，涉嫌不慎劃傷吳男左手掌。警方獲報到場，先將吳男送醫並以現行犯當場逮捕黃男，並查扣逞凶用的日製菜刀。警詢後明將黃男依傷害及毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新北市黃姓男子（右）今晚開車因禮讓行人，遭後方汽車駕駛吳姓男子按了一聲喇叭，引起黃男不滿下車理論，涉嫌持刀敲打汽車，因遭對方噴辣椒水，涉嫌揮刀劃傷對方手掌遭逮。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子（右）今晚開車因禮讓行人，遭後方汽車駕駛吳姓男子按了一聲喇叭，引起黃男不滿下車理論，涉嫌持刀敲打汽車，因遭對方噴辣椒水，涉嫌揮刀劃傷對方手掌遭逮。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子（右二）今晚開車因禮讓行人，遭後方汽車駕駛吳姓男子按了一聲喇叭，引起黃男不滿下車理論，涉嫌持刀敲打汽車，因遭對方噴辣椒水，涉嫌揮刀劃傷對方手掌遭逮。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子（右二）今晚開車因禮讓行人，遭後方汽車駕駛吳姓男子按了一聲喇叭，引起黃男不滿下車理論，涉嫌持刀敲打汽車，因遭對方噴辣椒水，涉嫌揮刀劃傷對方手掌遭逮。記者王長鼎／翻攝

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