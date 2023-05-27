影／他禮讓行人遭按喇叭 一怒持刀揮砍後車駕駛濺血

新北市黃姓男子今晚開車因禮讓行人，遭後方汽車駕駛吳姓男子按了一聲喇叭，引起黃男不滿下車理論，涉嫌持刀敲打汽車，吳男為求自保持辣椒水朝對方噴，混亂中，遭黃男揮刀割傷左手掌。警詢後明將黃男依傷害及毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據了解，駕駛休旅車的黃男（50歲）今晚7時許，駕車行經新店區安民街，為禮讓行人停在原地，遭後方駕駛跑車的吳男（30歲）按了一聲喇叭，引起黃男不滿，涉嫌持刀下車找吳男理論。