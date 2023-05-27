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議員批中和義警裝備久沒更新 新北警察局：將調查短缺物品

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市義警人數共有4286人，新北市中和區議員張維倩指出，不少基層跟她反映，除了制服外，包含皮帶、便帽、反光背心都沒有更新，而最重要的指揮棒還不會亮，要自己貼紅紙才看得出來，讓她直呼太扯。新北市警察局表示，將調查各所屬短缺的物品，再依採購法統一採購，並按實際量製人數作為結算。

張維倩表示，她是義警幹部之一，中和義警共有383人，有基層人員跟她反映，除了制服外，便帽、皮帶、反光背心都沒有更新，甚至是最重要的指揮棒，要嘛不會亮，還要義警自己貼膠帶，避免電池掉出來，還有人的指揮棒不亮，乾脆自己貼紅紙，讓她直呼太扯。

張維倩指出，便帽不但品質不好，用幾次就褪色，鐵片部分生鏽，顏色不一，對整齊度有影響；需要長期使用的皮帶，也沒有協助採購，許多人從腰上拿下來，都是表皮剝落，甚至要用膠帶固定扣環部分，有人跟她反映「這條皮帶要怎麼用，難道要值勤時，邊顧交通邊注意皮帶會不會掉嗎？」

張維倩還說，反光背心的反光條壞了、剝落，也沒有要幫忙購置，中和義警每年都是購買制服，每個人家裡制服一堆，其他設備沒更新，很多人為了執勤便利，只好自掏腰包，她質疑這筆經費是不是被亂花，警察局到底有沒有依照各個中隊的需求，實際購買所需要的裝備？

警察局表示，民防義警人員服式及標識都是依「警察機關管理之駐衛警察或編訓之義勇警察服式標識規定」著用，警察局所屬的民防義警人員，每人每年編列服裝及裝備費用預算為1450元，近4年採購項目計有反光雨衣、勤務鞋、冬季及夏季制服、冬季夾克，並運用標餘款購買勤務帽、臂章等配件。

警察局表示，後續將調查各所屬短缺的物品，彙整多數意見後，再依採購法統一採購，並按實際量製人數作為結算。

新北市中和區議員張維倩指出，不少基層跟她反映，除了制服外，包含皮帶、便帽、反光背心都沒有更新，而最重要的指揮棒還不會亮。圖／張維倩提供
新北市中和區議員張維倩指出，不少基層跟她反映，除了制服外，包含皮帶、便帽、反光背心都沒有更新，而最重要的指揮棒還不會亮。圖／張維倩提供
新北市中和區議員張維倩指出，不少基層跟她反映，除了制服外，包含皮帶、便帽、反光背心都沒有更新，而最重要的指揮棒還不會亮。圖／張維倩提供
新北市中和區議員張維倩指出，不少基層跟她反映，除了制服外，包含皮帶、便帽、反光背心都沒有更新，而最重要的指揮棒還不會亮。圖／張維倩提供
新北市中和區議員張維倩指出，不少基層跟她反映，除了制服外，包含皮帶、便帽、反光背心都沒有更新，而最重要的指揮棒還不會亮。圖／張維倩提供
新北市中和區議員張維倩指出，不少基層跟她反映，除了制服外，包含皮帶、便帽、反光背心都沒有更新，而最重要的指揮棒還不會亮。圖／張維倩提供

警察 制服

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