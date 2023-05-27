打市話假冒檢警詐騙 警：退休長輩易受害

刑事局今天表示，歹徒透過市話，假扮檢警或公務機關詐騙手法仍常見，分析去年數據，被害人皆為50歲以上長輩或退休民眾，一名70多歲退休醫生遇此詐騙手法，半年內財損6050萬元。

刑事局發布新聞資料指出，常見假冒公務機關詐騙手法多為撥打市內電話，歹徒編理由包含被害人證件遭冒用身分需辦理各項文件、請領健保補助或電話費未繳等，期間會稱要轉給檢警機關協助，經分析退休人士容易受害。

刑事局表示，統計假冒公務機關的詐騙案，去年總財損達新台幣8億3738萬元，有超過7成的被害人年齡為50歲以上，研判中高年齡層的民眾較容易遇到假冒公務機關的詐騙案。

警方說，住高雄市的一名70多歲退休男醫生接到不明人士撥打家裡的市內電話，對方先稱為戶政事務所人員、假檢警來電，以證件遭冒用、涉及擄人勒贖案、可能變共犯等為由恐嚇被害人。

警方表示，被害人從去年11月間陸續交付6張金融卡、轉出共6個帳戶內約5000多萬元到人頭帳戶，直到今年4月初，才知遭騙，半年內財損6050萬元。

刑事局指出，常見假冒公務機關詐騙手法，歹徒會提及證件遭冒用、偵查不公開、帳戶涉洗錢或其他不法、監管帳戶等關鍵字，經分析，年長者及退休人員容易受騙，呼籲民眾應多關心年長獨居者。

警方說，接到相關語音詐騙電話，務必掛電話保持冷靜，並打110或165反詐騙諮詢專線查詢。