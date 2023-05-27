登屏風山疑高山症二度昏倒 警消空勤聯手救援吊掛送醫
家住高雄的一對夫婦攀登花蓮秀林鄉屏風山，54歲妻子在高山上出現嘔吐、四肢無力等不適，疑似高山肺水腫，花蓮縣消防局獲報趕往救援，並請求空勤黑鷹直升機出動，今天下午成功將患者吊掛下山就醫。
花蓮縣消防局今天上午10時44分接獲南投消防局轉報，一對李姓夫妻從高雄到花蓮登屏風山，今天入山，預計預計晚上住海拔2069公尺的松針營地，明天攻頂後下山回到登山口。
但54歲的江姓妻子上午在屏風山66至67標示牌附近身體不適，嘔吐、發冷、心悸、四肢無力，還暈倒兩次，疑似高山肺水腫。
花蓮縣消防局第一大隊立刻集結人力上山，並請慈濟醫師與報案人三方通話，得知患者昨晚服用高山症用藥丹木斯，上午再吃了威而鋼，身體仍感不適，雖意識清醒，但四肢無力，也有心悸等情況，醫師建議趕快下山打點滴。
李姓夫妻先回到松針營地休息，新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁、保七第九大隊也趕到協助，引導患帶到營地上方野溪溪谷空曠處，由空勤花蓮駐地黑鷹直升機於下午2時17分成功吊掛，飛到德興棒球場空地降落，由救護車送醫。
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