登屏風山疑高山症二度昏倒 警消空勤聯手救援吊掛送醫

家住高雄的一對夫婦攀登花蓮秀林鄉屏風山，54歲妻子在高山上出現嘔吐、四肢無力等不適，疑似高山肺水腫，花蓮縣消防局獲報趕往救援，並請求空勤黑鷹直升機出動，今天下午成功將患者吊掛下山就醫。

花蓮縣消防局今天上午10時44分接獲南投消防局轉報，一對李姓夫妻從高雄到花蓮登屏風山，今天入山，預計預計晚上住海拔2069公尺的松針營地，明天攻頂後下山回到登山口。

但54歲的江姓妻子上午在屏風山66至67標示牌附近身體不適，嘔吐、發冷、心悸、四肢無力，還暈倒兩次，疑似高山肺水腫。

花蓮縣消防局第一大隊立刻集結人力上山，並請慈濟醫師與報案人三方通話，得知患者昨晚服用高山症用藥丹木斯，上午再吃了威而鋼，身體仍感不適，雖意識清醒，但四肢無力，也有心悸等情況，醫師建議趕快下山打點滴。