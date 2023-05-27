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花蓮1歲男童掉家門前魚池無呼吸 送醫救回一命

中央社／ 花蓮縣27日電

花蓮壽豐鄉豐山村昨天下午發生溺水案，1歲黃姓男童掉落家門前魚池內，救起時已沒有呼吸，經報案送往慈濟醫院救治，恢復生命跡象，目前仍在加護病房觀察。

29歲盧姓媽媽昨天下午5時許在家照顧4名子女，當時在家中打理2名孩子，聽到6歲女兒告知「弟弟掉到水裡」，出門看到兒子掉落水池，救起時沒有呼吸，但有心跳，趕緊通報送醫。

家屬向警方表示，當時盧姓媽媽跟公公在家照顧4名孩子，2個年紀較小的孩子在戶外玩耍，家門前的魚池有養魚，也有架圍籬防止孩子闖入，不知為何會撞倒圍籬，掉落魚池。

吉安警分局今天指出，男童經送往花蓮慈濟醫院急救後，恢復生命跡象及意識，暫無生命危險，仍在加護病房觀察中，詳細事故原因仍待調查。

花蓮

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