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77歲翁新店騎機車自摔送醫不治 死亡原因待查

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

77歲王男子今天騎機車行經新北市新店區新北環快路，由永和往新店安坑方向時，疑自摔送醫不治，事故確實發生情況及死亡原因有待進一步相驗釐清。

新北市消防局今天中午12時5分獲報，新店區新北環快路由永和往新店區安坑方向發生車禍意外，救護人員趕抵時，發現傷者77歲王姓男子已無呼吸心跳，經檢視除脖子有擦挫傷痕外，身上並無明顯傷勢，當場施作CPR並送往新店慈濟醫院，經搶救至今天下午1時30分仍未好轉，家屬最後放棄急救，宣告不治。

據了解，王男當時獨自一人騎車，不知為何突然偏移自撞中央分隔島，連人帶車倒在車道，後方駕駛見狀急忙打119報案。

警方表示，王男經送醫後已抽血，仍待檢驗血液酒精濃度報告，詳細車禍發生原因有待後續進一步調查釐清。

77歲王男子今天騎機車行經新北市新店區新北環快路，由永和往新店安坑方向時，疑自摔送醫不治，死亡原因待進一步相驗。記者王長鼎／翻攝
77歲王男子今天騎機車行經新北市新店區新北環快路，由永和往新店安坑方向時，疑自摔送醫不治，死亡原因待進一步相驗。記者王長鼎／翻攝
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77歲王男子今天騎機車行經新北市新店區新北環快路，由永和往新店安坑方向時，疑自摔送醫不治，死亡原因待進一步相驗。記者王長鼎／翻攝
77歲王男子今天騎機車行經新北市新店區新北環快路，由永和往新店安坑方向時，疑自摔送醫不治，死亡原因待進一步相驗。記者王長鼎／翻攝

車禍 永和

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