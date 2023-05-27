77歲翁新店騎機車自摔送醫不治 死亡原因待查

77歲王男子今天騎機車行經新北市新店區新北環快路，由永和往新店安坑方向時，疑自摔送醫不治，事故確實發生情況及死亡原因有待進一步相驗釐清。

新北市消防局今天中午12時5分獲報，新店區新北環快路由永和往新店區安坑方向發生車禍意外，救護人員趕抵時，發現傷者77歲王姓男子已無呼吸心跳，經檢視除脖子有擦挫傷痕外，身上並無明顯傷勢，當場施作CPR並送往新店慈濟醫院，經搶救至今天下午1時30分仍未好轉，家屬最後放棄急救，宣告不治。

據了解，王男當時獨自一人騎車，不知為何突然偏移自撞中央分隔島，連人帶車倒在車道，後方駕駛見狀急忙打119報案。