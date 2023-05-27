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影／台20線155K明隧道落石 強颱進逼！南橫不排除預警封閉
南橫公路台20線155公里處哈利普松明隧道今天上午發生土石坍方意外，關山工務段指出，目前因坍方落石不斷，搶修進度受阻，預計明天7時許搶通；此外，強颱瑪娃來襲，公路總局不排除提前對南橫公路實施預警性封閉。
公路總局第三養護工程處表示，今天上午7時10分許，南橫公路台20線155公里處栗園附近路段，發生大量土石崩落阻斷雙向道路通行，關山工務段已委請重機具廠商進場處理，不過，礙於天氣不穩定，落石仍持續滑落，廠商將視災情隨時搶修，預計明天上午才能搶通。
目前，南橫公路西端開放至啞口，啞口至利稻路段則暫不開放；東端開放至利稻，啞口至利稻路段，管制一般用路人通行。
由於，山區若下雨常伴隨濃霧產生，使得路況能見度不佳，而近日強颱瑪娃即將來襲，甲仙工務段指出，目前正密切觀察瑪娃颱風動態，視後天颱風若出現北轉拐點，南橫公路不排除實施預警性封閉，並在颱風來襲前兩天，山區路面搶修的重機具，也將預先進場。
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