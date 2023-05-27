快訊

Netflix比其他OTT平台「貴翻倍」值得嗎？寄生蟲改訂閱單人方案見1規則更氣：是在逼我？

新光經營權大戰 吳東進給吳東亮家書「不希望你我成為家族罪人」

台灣彌猴花蓮市區逛大街、拿電線吊單槓 縣府呼籲保持距離

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮市區連兩天有台灣獼猴逛大街，在鬧區拿電線「吊單槓」、四處攀爬移動，引起民眾驚呼，還有人擔心猴子在電桿上爬來爬去，可能被電擊；縣府研判是誤入街區的野生獼猴，呼籲民眾切勿餵食騷擾，多半會自行離去，若發現可能危害安全，可撥1999專線報案，會派專人前往處理。

臉書「花蓮同鄉會」連兩天都有民眾貼上圖文、影片通報，在花蓮市區德安二街、中原路、國風國中一帶，看到這隻野猴子，或是悠閒坐在圍欄上，或沿電線攀爬，身手矯健，有民眾擔心牠會受傷，也有附近住戶害怕猴子造成傷害，提醒用路人注意。

縣府農業處表示，這隻獼猴利用電線桿與電線在空中移動，沒有明確動向，研判應該是來自山林卻誤入街區，過一段時間應該就會自己回歸山林。

縣府表示，野生動物多對人類保有戒心，不會主動接近，除非正在育幼或是面臨威脅需要自保，不太會有主動攻擊人類的行為，民眾若遇見獼猴不要太恐慌，保持距離，不要驚擾喧嘩，獼猴多半會自己離去。

農業處長陳淑雯指出，台灣獼猴屬一般類野生動物，依野生動物保育法不得獵捕，否則將處以6到30萬元罰鍰，民眾若遇到牠，切勿騷擾，如果發現牠闖入民宅，或有危害公共安全之虞，可撥1999縣民熱線通報，由專人處理，千萬不要自行捕捉。

臉書「花蓮同鄉會」這兩天有民眾貼出影片、相片，通報市區出現一隻台灣獼猴。圖／翻攝臉書
臉書「花蓮同鄉會」這兩天有民眾貼出影片、相片，通報市區出現一隻台灣獼猴。圖／翻攝臉書
臉書「花蓮同鄉會」這兩天有民眾貼出影片、相片，通報市區出現一隻台灣獼猴。圖／翻攝臉書
臉書「花蓮同鄉會」這兩天有民眾貼出影片、相片，通報市區出現一隻台灣獼猴。圖／翻攝臉書

台灣獼猴 猴子 花蓮

延伸閱讀

狂賊偷電線變賣害游泳池沒辦法營運 受害公所閉門修復

不求高薪只盼野生動物健康 北市揭獸醫工作秘辛

幼犬咬電線慘被活活電死「室內全是焦味」！30秒後奇蹟滿血復活狂搖尾巴

男子盜剪魚塭電線險釀災 安南警鷹眼查緝到案

相關新聞

飛龍瀑布山難5名失聯者全數找回 今午最後1名罹難者完成吊掛

屏東10人組溯溪團到飛龍瀑布溪降活動遇山洪，釀5死意外，昨日上午於瀑布下方發現最後一具蕭姓罹難者，因氣候因素於今中午申請...

他偷開明仁會前會長「京葵」賓士G63釀禍 得花880萬買下

22歲翁姓男子上個月底將客戶託賣的一輛賓士G63偷開出來炫耀，卻不慎在新北市林口區中山路與文化二路口與車碰撞翻覆。案經警...

影／台20線155K明隧道落石 強颱進逼！南橫不排除預警封閉

南橫公路台20線155公里處哈利普松明隧道今天上午發生土石坍方意外，關山工務段指出，目前因坍方落石不斷，搶修進度受阻，預...

台灣彌猴花蓮市區逛大街、拿電線吊單槓 縣府呼籲保持距離

花蓮市區連兩天有台灣獼猴逛大街，在鬧區拿電線「吊單槓」、四處攀爬移動，引起民眾驚呼，還有人擔心猴子在電桿上爬來爬去，可能...

77歲翁新店騎機車自摔送醫不治 死亡原因待查

77歲王男子今天騎機車行經新北市新店區新北環快路，由永和往新店安坑方向時，疑自摔送醫不治，事故確實發生情況及死亡原因有待...

比丘尼台南梅嶺山區獨自修行 上午陳屍偏僻山徑路旁

台南楠西梅嶺風景區偏僻產業道路旁，上午有民眾發現1名60歲比丘尼倒地身亡。雖然現場沒有打鬥拖行痕跡，但頭部有傷口流血，是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦