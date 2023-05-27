台灣彌猴花蓮市區逛大街、拿電線吊單槓 縣府呼籲保持距離

花蓮市區連兩天有台灣獼猴逛大街，在鬧區拿電線「吊單槓」、四處攀爬移動，引起民眾驚呼，還有人擔心猴子在電桿上爬來爬去，可能被電擊；縣府研判是誤入街區的野生獼猴，呼籲民眾切勿餵食騷擾，多半會自行離去，若發現可能危害安全，可撥1999專線報案，會派專人前往處理。

臉書「花蓮同鄉會」連兩天都有民眾貼上圖文、影片通報，在花蓮市區德安二街、中原路、國風國中一帶，看到這隻野猴子，或是悠閒坐在圍欄上，或沿電線攀爬，身手矯健，有民眾擔心牠會受傷，也有附近住戶害怕猴子造成傷害，提醒用路人注意。

縣府農業處表示，這隻獼猴利用電線桿與電線在空中移動，沒有明確動向，研判應該是來自山林卻誤入街區，過一段時間應該就會自己回歸山林。

縣府表示，野生動物多對人類保有戒心，不會主動接近，除非正在育幼或是面臨威脅需要自保，不太會有主動攻擊人類的行為，民眾若遇見獼猴不要太恐慌，保持距離，不要驚擾喧嘩，獼猴多半會自己離去。