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影／南橫明隧道邊坡落石 西端開放至埡口 東端至利稻

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

南橫公路(台20線)155公里處、粟園山區哈利普松明隧道中端邊坡，今天上午7時許發生土石崩落，關山警分局表示，目前利稻及向陽管制站前「預警性封閉」，請民眾遵守管制人員管制切勿闖越，以維自身及行車安全。

關山工務段說明，目前機具已在現場搶災，因天氣不穩定，落石不斷、搶修進度受阻，搶修機具及保全人員現場視災情進行搶修，預計明日7時恢復通車。

5月27日採取南橫公路西端開放至埡口，埡口至利稻不開放，東端開放至利稻，埡口至利稻路段管制一般用路人通行。

關山分局提醒，有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇颱風、下雨或濃霧天候盡量避免上山。

南橫公路(台20線)155公里處、粟園山區哈利普松明隧道中端邊坡，今天上午7時許持續發生土石崩落。圖／讀者提供
南橫公路(台20線)155公里處、粟園山區哈利普松明隧道中端邊坡，今天上午7時許持續發生土石崩落。圖／讀者提供
南橫公路因為落石，今天東端開放至利稻，埡口至利稻路段管制一般用路人通行。圖／關山分局提供
南橫公路因為落石，今天東端開放至利稻，埡口至利稻路段管制一般用路人通行。圖／關山分局提供
南橫公路因為落石，今天東端開放至利稻，埡口至利稻路段管制一般用路人通行。圖／關山分局提供
南橫公路因為落石，今天東端開放至利稻，埡口至利稻路段管制一般用路人通行。圖／關山分局提供

南橫 落石

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