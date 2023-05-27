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回響／閃光號誌將改回三色 高警加強巡邏、提高見警率
交通部4月底發文各縣市，凌晨4到6點是交通事故死傷尖峰，要求在該時段的閃光號誌路口改回三色號誌管制的措施，高雄市交通大隊今天上午表示，該時段各分局有快打部隊待命，因凌晨也易發生闖紅燈事故，將針對易肇事路口加強巡邏，提升見警率，以防制車禍。
本報推出「走出行人地獄」系列專題，報導南台灣路口有半數以上連紅綠燈號誌都沒有，甚至紅綠燈在深夜會改閃紅黃燈，被質疑是另一種危害行人安全的盲區。從交通事故數字來看，路口無號誌發生行人事故的上升趨勢值得注意，三色號誌夜間改閃紅黃燈也有改善的必要，關鍵在於駕駛人到了路口沒有停等的習慣。
其中高雄無號誌路口約有6成，交通部於4月底發文各縣市，凌晨4到6點是交通事故死傷尖峰，要求在該時段的閃光號誌路口改回三色號誌管制的措施。
對於閃光號誌路口即將改回三色號誌，高市警局交通大隊表示，凌晨4點到6點的深夜時段，駕駛人易開快車，閃光號誌改回三色號誌後，凌晨也易有闖紅燈情形，會加強易肇事路口的巡邏，針對違規超速、闖紅燈車輛攔查，並提高見警率，以防制車禍發生。
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