他偷開明仁會前會長「京葵」賓士G63釀禍 得花880萬買下

22歲翁姓男子上個月底將客戶託賣的一輛賓士G63偷開出來炫耀，卻不慎在新北市林口區中山路與文化二路口與車碰撞翻覆。案經警方調查，發現這輛賓士車原車主竟是竹聯幫明仁會前會長綽號「京葵」的林京葵所有，翁男不但得負起相關肇事責任外，還得花880萬把這輛賓士車買下。

據了解22歲翁姓男子，今年4月29日清晨6時許，他開著1輛千萬賓士G63，行經新北市林口區文化二路與中山路口時，被48歲陳女所駕駛的一輛汽車違規左轉撞上，翁男人車偏移先撞及路口停等紅燈的一輛機車旋即翻覆，所幸事發現場3人意識清楚，送醫後沒有生命危險。