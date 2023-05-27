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騎士遇坑洞掉1萬千元鈔 熱心駕駛報警調監視器尋回

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

陳姓男子騎機車在基隆市基金三路與新北萬里交界處，因遇路面坑顛簸，口貸掉出1萬1千元鈔元鈔散飛路面，他渾然不知。幸遇後方一名汽車駕駛目擊報案，警方調監視器尋回。

一名汽車駕駛人昨天下午4時，向金山警分局萬里分駐所報案，他開車在萬里、基隆交界處時，看到一名機車駕駛掉出一疊鈔票散升在路面。當時他打算迴轉幫騎士撿拾鈔票，但回頭到遺失地時發現有一名計程車司機已下車撿起來並離開現場。

萬里所值班警員莊育承經比對路口監視器，確認該計程車為萬里本地計程車行的童姓司機，通知童姓司機，司機表示當時確實有幫忙撿回鈔票，但因正在載客，工作結束後正要去萬里所把撿到的1萬1千元紙鈔給警方。

警方透過機車車號找到60多歲陳姓失主，陳男接到警方電話時，一摸褲子口袋才查覺口袋中的錢不翼而飛，嚇了一跳。

陳姓失主說，感謝員警調監視器超高效率，他也請警方代為轉達第一時間提供行車記錄器影像的熱心駕駛，以及拾金不昧的童姓計程車駕駛，感謝社會有溫暖，在不到1小時就把丟失的千元鈔全部找回來。

機車騎士遇坑洞掉1萬千元鈔，熱心民眾報警調監視器尋回。記者游明煌／翻攝
機車騎士遇坑洞掉1萬千元鈔，熱心民眾報警調監視器尋回。記者游明煌／翻攝
機車騎士遇坑洞掉1萬千元鈔，熱心民眾報警調監視器尋回。記者游明煌／翻攝
機車騎士遇坑洞掉1萬千元鈔，熱心民眾報警調監視器尋回。記者游明煌／翻攝
機車騎士遇坑洞掉1萬千元鈔，熱心民眾報警調監視器尋回。記者游明煌／翻攝
機車騎士遇坑洞掉1萬千元鈔，熱心民眾報警調監視器尋回。記者游明煌／翻攝

萬里 計程車 監視器

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