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金門9旬老翁疑澆菜取水不慎跌落7米水井 救起已死亡

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門一名年約90多歲的許姓老翁，昨晚疑似到菜園農作，為了取水澆菜，不慎掉落7-8米深的水井，消防局獲報出動5車7人到場處理，歷時約10分鐘將老翁救起，但已無生命徵象。

據民眾表示，許姓老翁人很勤勞，每天一早都固定到菜園種菜，在中午11點返家吃飯休息，沒想到昨天上午出門後，就未返家，外傭發現老翁未返家，也不知道該怎麼辦，也沒即時反映，因此錯失了搶救的先機，一直到傍晚老翁的兒子返家，才得知父親不見，趕緊通報里長、警方協尋。

據了解，剛開始也有村民到水井附近尋找，但一無所獲，一直到老翁的女兒到水井旁尋找，才發現父親的衣物在井邊，往井裡一看，發現老翁的身影，趕緊通報消防局搶救，但已死亡多時，研判應該是要取水，結果不慎摔落水井。

消防局第二大隊副大隊長董紀瑋表示，初判發現井深約7-8米，以雙節梯搭配三角吊帶進行救援，整體救援歷時約10分鐘，但許翁已無生命徵象，現場交由轄區員警及里長處理。

金門一名年約90多歲的許姓老翁，疑似到菜園農作，為取水澆菜，不慎掉落7-8米深的水井，消防局以雙節梯搭配三角吊帶進行救援。圖／金門縣消防局提供
金門一名年約90多歲的許姓老翁，疑似到菜園農作，為取水澆菜，不慎掉落7-8米深的水井，消防局以雙節梯搭配三角吊帶進行救援。圖／金門縣消防局提供
金門一名年約90多歲的許姓老翁，昨晚不慎掉落7-8米深的水井，消防局以雙節梯搭配三角吊帶進行救援。圖／金門縣消防局提供
金門一名年約90多歲的許姓老翁，昨晚不慎掉落7-8米深的水井，消防局以雙節梯搭配三角吊帶進行救援。圖／金門縣消防局提供
金門一名年約90多歲的老翁，疑似到菜園農作，為取水澆菜，不慎掉落7-8米深的水井，消防局出動多人到場處理，協助將老翁救出，但已回天乏術。圖／金門縣消防局提供
金門一名年約90多歲的老翁，疑似到菜園農作，為取水澆菜，不慎掉落7-8米深的水井，消防局出動多人到場處理，協助將老翁救出，但已回天乏術。圖／金門縣消防局提供

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