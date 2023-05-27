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愛情詐騙沖昏頭 老翁才被攔下又再匯錢 警嘆「那擱係你？」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

本月9日60歲陳姓老翁欲匯款到指定帳戶，銀行臨櫃人員覺得有異報警，警方趕抵發現遭到「愛情詐騙」，當場勸阻保住12萬元。未料9天後老翁又在同一間銀行匯款，警到場一見又是他，詢問之後果然又是被騙，員警無奈地說「阿伯！不是叫你不要再匯款了嗎？」

據了解，陳姓老翁（60歲）是一名退休公務員，目前獨居新北市淡水區的他，上個月透過臉書結識一名自稱是聯合國駐敘利亞的女醫生，陳翁經不住女網友天天噓寒問暖，瞬墜溫柔鄉。這個月9日女網友誆稱，她將裝有600萬元美金的一只皮箱寄來台灣要請他代為保管，卻被海關扣留，得繳納12萬元通關費才行。

陳翁不疑有他立即前往淡水區中山路一間銀行臨櫃準備匯款，行員關心提問發覺有異通警協助。淡水警分局中山路派出所警員柯一和、李政鴻獲報趕抵查看。經檢視陳翁與女網友對話紀錄發現是詐騙，經用「戰地醫生」關鍵字搜尋詐騙新聞供陳翁看，陳翁才驚覺被騙。

怎料，這個月18日中午，陳翁又來到同一間銀行準備匯款9萬元，警立即驅車趕抵，見又是陳姓老翁耐著性子詢問、檢視兩人對話紀錄，對方灌以「親愛的、我最親愛的」愛情迷湯，讓陳翁又誤以為找到真愛，才又到銀行匯款，這讓兩警無奈地說「阿伯！那擱係你？不是叫你不要再匯款了嗎？」

淡水警方呼籲，不要相信任何從未見面的網路交友，詐騙集團善於利用人性弱點噓寒問暖，佯稱外國醫生、企業家、軍官等等身分誘騙匯款，典型的詐騙手法提醒大眾勿輕信受騙，遇到疑似詐騙應保持冷靜勿慌張，遵守「一聽、二掛、三查證」，撥打「165反詐騙專線」或「110」向警方求證及諮詢。

新北市淡水區60歲陳姓老翁遇到愛情騙子，9天內險匯出21萬到指定帳戶，警方到場勸阻。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區60歲陳姓老翁遇到愛情騙子，9天內險匯出21萬到指定帳戶，警方到場勸阻。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區60歲陳姓老翁遇到愛情騙子，9天內險匯出21萬到指定帳戶，警方到場勸阻。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區60歲陳姓老翁遇到愛情騙子，9天內險匯出21萬到指定帳戶，警方到場勸阻。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方及阻60歲老翁險遭詐21萬。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方及阻60歲老翁險遭詐21萬。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區60歲陳姓老翁遇到愛情騙子，9天內險匯出21萬到指定帳戶，警方到場勸阻。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區60歲陳姓老翁遇到愛情騙子，9天內險匯出21萬到指定帳戶，警方到場勸阻。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 淡水

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