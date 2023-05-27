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高雄女駕駛變換車道 下一秒紅牌重機撞凹車屁股受傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蕭姓女子今晨駕車行經高雄民族一路，在閃黃燈路口變換車道，直行的紅牌重機騎士董姓男子反應不及，當場撞凹車尾，噴飛在地，致手骨折、頭及身體多處擦挫傷，幸送醫無生命危險；蕭酒測值達每公升0.13毫克，未達裁罰標準，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，38歲的蕭姓女子今天凌晨0時3分許，和友人歡聚後，駕車返家，行經民族一路373巷口，蕭欲向右變換至慢車道，當時騎乘紅牌重機的23歲董姓男子沿民族一路慢車道由北向南行駛，見蕭的轎車變換車道，一時反應不及，當場撞上，人車噴飛在地。

轄區三民二警分局警方獲報趕抵現場，董男頭部和身體多處擦挫傷、手骨折，意識清醒，所幸送醫治療，無生命危險，要價約40萬的大重機車頭、車身毀損，蕭女轎車車尾凹陷。

蕭女經警方酒測，酒測值達每公升0.13毫克，蕭供述，稍早前和友人歡聚，喝了3、4瓶啤酒，警方現場實施生理平衡檢測觀察合格，因未達移送酒駕公共危險罪移送和裁罰標準，未予裁罰。

警方初步研判蕭女變換車道未禮讓直行車先行，董男則在閃黃燈路口未減速，詳細車禍肇責由警方進一步釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄蕭姓女今晨駕車在民族一路變換車道，直行的紅牌重機騎士董姓男子反應不及，撞凹車屁股，噴飛受傷，要價約40萬的大重機車頭、車身毀損。記者石秀華／翻攝
高雄蕭姓女今晨駕車在民族一路變換車道，直行的紅牌重機騎士董姓男子反應不及，撞凹車屁股，噴飛受傷，要價約40萬的大重機車頭、車身毀損。記者石秀華／翻攝
高雄蕭姓女今晨駕車在民族一路變換車道，直行的紅牌重機騎士董姓男子反應不及撞上倒地受傷，蕭的轎車車尾凹陷。記者石秀華／翻攝
高雄蕭姓女今晨駕車在民族一路變換車道，直行的紅牌重機騎士董姓男子反應不及撞上倒地受傷，蕭的轎車車尾凹陷。記者石秀華／翻攝
高雄蕭姓女今晨駕車在民族一路變換車道，直行的紅牌重機騎士董姓男子反應不及，撞凹車屁股，噴飛受傷。記者石秀華／翻攝
高雄蕭姓女今晨駕車在民族一路變換車道，直行的紅牌重機騎士董姓男子反應不及，撞凹車屁股，噴飛受傷。記者石秀華／翻攝
高雄蕭姓女今晨駕車在民族一路變換車道，直行的紅牌重機騎士董姓男子反應不及，撞凹車屁股，噴飛受傷，要價約40萬的大重機倒地，車頭和車身毀損。記者石秀華／翻攝
高雄蕭姓女今晨駕車在民族一路變換車道，直行的紅牌重機騎士董姓男子反應不及，撞凹車屁股，噴飛受傷，要價約40萬的大重機倒地，車頭和車身毀損。記者石秀華／翻攝

車道 重機 酒測

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