高雄女駕駛變換車道 下一秒紅牌重機撞凹車屁股受傷

蕭姓女子今晨駕車行經高雄民族一路，在閃黃燈路口變換車道，直行的紅牌重機騎士董姓男子反應不及，當場撞凹車尾，噴飛在地，致手骨折、頭及身體多處擦挫傷，幸送醫無生命危險；蕭酒測值達每公升0.13毫克，未達裁罰標準，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，38歲的蕭姓女子今天凌晨0時3分許，和友人歡聚後，駕車返家，行經民族一路373巷口，蕭欲向右變換至慢車道，當時騎乘紅牌重機的23歲董姓男子沿民族一路慢車道由北向南行駛，見蕭的轎車變換車道，一時反應不及，當場撞上，人車噴飛在地。

轄區三民二警分局警方獲報趕抵現場，董男頭部和身體多處擦挫傷、手骨折，意識清醒，所幸送醫治療，無生命危險，要價約40萬的大重機車頭、車身毀損，蕭女轎車車尾凹陷。

蕭女經警方酒測，酒測值達每公升0.13毫克，蕭供述，稍早前和友人歡聚，喝了3、4瓶啤酒，警方現場實施生理平衡檢測觀察合格，因未達移送酒駕公共危險罪移送和裁罰標準，未予裁罰。

警方初步研判蕭女變換車道未禮讓直行車先行，董男則在閃黃燈路口未減速，詳細車禍肇責由警方進一步釐清。