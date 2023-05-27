嘉義市晨間運動肇事潛在風險 路口提早啟動三色號誌

交通部4月底發文各縣市，凌晨4至6點是交通事故死傷尖峰，請各縣市研議該時段閃光號誌路口，改回三色號誌管制。嘉義市政府交通處針對在地交通事故時段分析，將配合交通部政策，研議晨間運動行人多及晨間肇事潛在風險較高的號誌化路口，提早清晨4點啟動三色運轉，或改為24小時三色運轉。

交通處說，雖然嘉市交通事故重大傷亡尖峰並非發生於清晨4至6點，且主要幹道沿線重要路口、易肇事路口等，均已採全日24小時三色運轉，但考量前往公園晨間運動長者過馬路安全，將配合交通部政策，研議於晨間運動行人多及晨間肇事潛在風險較高的號誌化路口，提早於清晨4點啟動三色運轉，或改為24小時三色運轉。

嘉義縣市人口都高齡化，嘉市警局交通隊統計，市轄發生交通事故時段，以上下班交通尖峰、上午7點至8點，下午5點到6點較多，凌晨4至6點少，會配合交通號誌調整加強執法，防範交通事故。

聯合報「行人地獄」專題報導，台灣要走出「行人地獄」不容易，原因包括南台灣路口有半數以上連紅綠燈號誌都沒有，甚至紅綠燈在深夜會改閃紅黃燈，被質疑是另一種危害行人安全盲區。