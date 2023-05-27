快訊

颱風攪局之後還會有梅雨嗎？氣象局1張圖分析

影響世界的台南囝仔！謝金河：黃仁勳光芒蓋過馬斯克 開啟新時代的巨人

才剛上摩鐵開完房間 BMW男酒駕超速撞車害死女友

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子和吳姓女友上摩鐵開房間喝酒，退房隨即酒駕開1輛白色BMW要回家，過彎卻以時速80公里超速撞上路邊燈桿，釀右前座吳女全身骨折慘死，案發後還一度落跑，吳家屬質疑黃故意撞車害死她，法院雖認無殺人故意，仍依酒駕致死罪判黃男4年，可上訴。

檢警調查，黃男2022年5月1日開車載吳姓女友到汽車旅館休息，並開房間喝啤酒、威士忌，當晚10點多退房卻酒駕載吳回家，卻超速以時速80公里過彎，在西屯區中科路因過彎幅度太大自撞燈桿。

結果造成坐在右前座的吳女全身多處骨折、氣血胸及大量出血慘死，當下因有目擊民眾發現報案，黃男陪同吳赴醫院急救時卻沒等到警方到場就先落跑，隔天2日凌晨才自行到派出所投案，當場經酒測呼氣值達每公升0.51毫克。

黃男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有現場車禍調查、監視器及行車記錄器可佐。法院認為，黃男酒後反應力、注意力下降，在速限50公里路段超速以80公里過彎才自撞路桿害，其過失行為和女友死亡有因果關係。

因事發後吳女家屬控訴黃男故意撞車，控訴黃男有殺人或傷害致死不確定故意，但法院根據現場事證，認為不足認定黃主觀上是刻意製造車禍以殺害或傷害女友致死。

法院也發現，黃男過去就有酒駕前科，卻仍沒記起教訓再犯害女友死亡，顯無可憫恕，也不符合自首要件，均不予減刑。

法院考量，黃男酒駕釀吳女死亡，造成其家屬悲痛，雖犯後坦承有意願調解，但因金額沒有共識無法成立，審酌一切情狀後依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上因而致人於死罪判他4年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中地院依酒駕致死罪判黃男4年。記者曾健祐／攝影
台中地院依酒駕致死罪判黃男4年。記者曾健祐／攝影

酒駕 女友 房間

延伸閱讀

廣西科技大學領導酒駕肇事逃逸躲女廁 光屁股被警帶走校方予以免職

以為BMW只會造車嗎？竟然連船都做得出來！

1周前才酒駕 高雄男子開車同地點遇警又「茫」了

恐怖！21歲女懷孕遭男友活活打死 剖腹取嬰放火燒屍 原因極心寒

相關新聞

影／新北垃圾車搶快逆向闖紅燈右轉 差點變成行人收割者

網友上網爆料新北市環保局一輛垃圾車，日前搶快逆向行駛還闖紅燈直接右轉，嚇壞一堆機車騎士和行人，警方呼籲駕駛人，車輛應於規...

才剛上摩鐵開完房間 BMW男酒駕超速撞車害死女友

台中黃姓男子和吳姓女友上摩鐵開房間喝酒，退房隨即酒駕開1輛白色BMW要回家，過彎卻以時速80公里超速撞上路邊燈桿，釀右前...

世新女大生學校8樓墜樓 送醫救治中

21歲世新大學張姓女大學生，昨天晚間10時許，因一時情緒不穩，從學校8樓墜樓輕生，女大學生命危送醫，急救後目前已搶救回生...

餐館蒸籠驚見「老鼠聚餐」 北市衛生局限期改善

北市某餐館發現老鼠在蒸籠上「用餐」，引發食品安全疑慮，衛生局指出，發現作業場所設施不潔等缺失，要求限期改善，若仍未改善，...

新北驚傳工安意外！裝修工人疑從4樓墜落 送醫搶救6小時宣告不治

新北市驚傳工安意外，今天下午3時許，裝修工人余姓男子（66歲）在永和區民享街一處民宅進行屋簷工程，不慎失足從4樓墜落1樓...

洗刷行人地獄惡名！不禮讓行人欠繳罰單列管 欠2600元就到你家拜訪

為呼應行政院推動行人優先交通安全政策，洗刷行人地獄惡名，行政執行署宜蘭分署專案列管開車不禮讓行人裁罰案，顏女在新北市三重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦