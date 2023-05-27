才剛上摩鐵開完房間 BMW男酒駕超速撞車害死女友

台中黃姓男子和吳姓女友上摩鐵開房間喝酒，退房隨即酒駕開1輛白色BMW要回家，過彎卻以時速80公里超速撞上路邊燈桿，釀右前座吳女全身骨折慘死，案發後還一度落跑，吳家屬質疑黃故意撞車害死她，法院雖認無殺人故意，仍依酒駕致死罪判黃男4年，可上訴。

檢警調查，黃男2022年5月1日開車載吳姓女友到汽車旅館休息，並開房間喝啤酒、威士忌，當晚10點多退房卻酒駕載吳回家，卻超速以時速80公里過彎，在西屯區中科路因過彎幅度太大自撞燈桿。

結果造成坐在右前座的吳女全身多處骨折、氣血胸及大量出血慘死，當下因有目擊民眾發現報案，黃男陪同吳赴醫院急救時卻沒等到警方到場就先落跑，隔天2日凌晨才自行到派出所投案，當場經酒測呼氣值達每公升0.51毫克。

黃男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有現場車禍調查、監視器及行車記錄器可佐。法院認為，黃男酒後反應力、注意力下降，在速限50公里路段超速以80公里過彎才自撞路桿害，其過失行為和女友死亡有因果關係。

因事發後吳女家屬控訴黃男故意撞車，控訴黃男有殺人或傷害致死不確定故意，但法院根據現場事證，認為不足認定黃主觀上是刻意製造車禍以殺害或傷害女友致死。

法院也發現，黃男過去就有酒駕前科，卻仍沒記起教訓再犯害女友死亡，顯無可憫恕，也不符合自首要件，均不予減刑。

法院考量，黃男酒駕釀吳女死亡，造成其家屬悲痛，雖犯後坦承有意願調解，但因金額沒有共識無法成立，審酌一切情狀後依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上因而致人於死罪判他4年。

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