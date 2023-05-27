影／新北垃圾車搶快逆向闖紅燈右轉 差點變成行人收割者

網友上網爆料新北市環保局一輛垃圾車，日前搶快逆向行駛還闖紅燈直接右轉，嚇壞一堆機車騎士和行人，警方呼籲駕駛人，車輛應於規定車道內行駛，勿有跨越至對向車道等違反交通規則情事，以維護交通安全。

前晚6時許，一輛新北市環保局垃圾車行經中和區連勝街，竟逆向行駛還闖紅燈右轉景平路，不僅多名路過機車騎士急忙閃避，連行人也被嚇到，民眾看不下去將影片上傳「記者爆料網」，標題為「路怒垃圾車，行人收割者」。

轄區中和警方獲悉後檢視民眾上傳影片，發現該輛清潔車不依規定駛入來車道，民眾得依道路交通管理處罰條例第7-1條及第45條第1項第3款檢舉，分局將依規定檢審認，若違規屬實，得處600元以上、1800元以下罰鍰。