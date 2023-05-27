聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新北垃圾車搶快逆向闖紅燈右轉 差點變成行人收割者
網友上網爆料新北市環保局一輛垃圾車，日前搶快逆向行駛還闖紅燈直接右轉，嚇壞一堆機車騎士和行人，警方呼籲駕駛人，車輛應於規定車道內行駛，勿有跨越至對向車道等違反交通規則情事，以維護交通安全。
前晚6時許，一輛新北市環保局垃圾車行經中和區連勝街，竟逆向行駛還闖紅燈右轉景平路，不僅多名路過機車騎士急忙閃避，連行人也被嚇到，民眾看不下去將影片上傳「記者爆料網」，標題為「路怒垃圾車，行人收割者」。
轄區中和警方獲悉後檢視民眾上傳影片，發現該輛清潔車不依規定駛入來車道，民眾得依道路交通管理處罰條例第7-1條及第45條第1項第3款檢舉，分局將依規定檢審認，若違規屬實，得處600元以上、1800元以下罰鍰。
中和警分局交通組長詹惇貿呼籲駕駛人行駛車輛應於規定車道內行駛，勿有跨越至對向車道等違反交通規則情事，以維護交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言