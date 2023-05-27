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影／新北垃圾車搶快逆向闖紅燈右轉 差點變成行人收割者

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

網友上網爆料新北市環保局一輛垃圾車，日前搶快逆向行駛還闖紅燈直接右轉，嚇壞一堆機車騎士和行人，警方呼籲駕駛人，車輛應於規定車道內行駛，勿有跨越至對向車道等違反交通規則情事，以維護交通安全。

前晚6時許，一輛新北市環保局垃圾車行經中和區連勝街，竟逆向行駛還闖紅燈右轉景平路，不僅多名路過機車騎士急忙閃避，連行人也被嚇到，民眾看不下去將影片上傳「記者爆料網」，標題為「路怒垃圾車，行人收割者」。

轄區中和警方獲悉後檢視民眾上傳影片，發現該輛清潔車不依規定駛入來車道，民眾得依道路交通管理處罰條例第7-1條及第45條第1項第3款檢舉，分局將依規定檢審認，若違規屬實，得處600元以上、1800元以下罰鍰。

中和警分局交通組長詹惇貿呼籲駕駛人行駛車輛應於規定車道內行駛，勿有跨越至對向車道等違反交通規則情事，以維護交通安全。

新北市中和區連勝街前天傍晚一輛新北市環保局垃圾車逆向闖紅燈右轉，不僅多名路過機車急忙閃避，還差點變成「行人收割者」。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區連勝街前天傍晚一輛新北市環保局垃圾車逆向闖紅燈右轉，不僅多名路過機車急忙閃避，還差點變成「行人收割者」。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區連勝街前天傍晚一輛新北市環保局垃圾車逆向闖紅燈右轉，不僅多名路過機車急忙閃避，還差點變成「行人收割者」。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區連勝街前天傍晚一輛新北市環保局垃圾車逆向闖紅燈右轉，不僅多名路過機車急忙閃避，還差點變成「行人收割者」。記者王長鼎／翻攝

車道 垃圾車

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