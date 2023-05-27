餐館蒸籠驚見「老鼠聚餐」 北市衛生局限期改善

有民眾到北市延吉街一家餐館用餐，卻見蒸籠上有2隻老鼠也在「用餐」。圖／取自臉書「爆怨公社」 北市某餐館發現老鼠在蒸籠上「用餐」，引發食品安全疑慮，衛生局指出，發現作業場所設施不潔等缺失，要求限期改善，若仍未改善，可處6萬至2億元罰鍰。

有網友在臉書「爆怨公社」發文，他的朋友5月23日晚上到大安區延吉街一間餐館吃飯，店家上了部分餐點後，友人離座去裝醬料時，「看見蒸籠上老鼠也在聚餐，瞬間食慾全失到櫃檯結帳不吃了」，店家則回應他們都有找人處理老鼠。

貼文一出引熱議，不少網友紛紛留言「這個沒通報衛生局是不會改善」、「如果鼠類都光明正大跑出來吃東西，代表裡面已經是鼠群了」、「4個月前就有人講，有看到米奇和米妮」，也有人說「料理鼠王加料中」、「跟老鼠共餐」。

環保局水質病媒管制科長范姜仁茂表示，前天已在店家附近投藥，昨早再前往清潔消毒，後續將不定期巡視周遭環境整潔，若必要會視情況再清消。

衛生局說，5月25日派員前往稽查，當時雖然未見老鼠，但查有人員未穿戴整潔工作帽、作業場所設備如風扇、牆壁有灰塵堆積、食材保存不當等衛生缺失事項，已開立限期改善通知單，依食安法第8條規定命業者限期改善。

另外，有民眾5月初到連鎖壽司店「爭鮮」外帶，卻發現「開背赤蝦壽司」在室內會莫名發光，連白飯也發光。衛生局指出，獲報後派員稽查，現場抽驗使用的蝦肉原料，檢驗螢光增白劑、沙門氏桿菌、腸炎弧菌，檢驗結果皆符合規定。經詢問生物專家，蝦子發光的原因很多，無法從照片去判斷何因，但就食安應檢驗項目，內容並無違法。