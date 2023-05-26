砂石車司機衝落台北港護城河命危 家屬到院不願放棄急救

今天上午台北港區外護城河衝落一輛砂石車，林姓司機救起已無生命徵象，緊急送醫急救他顱內出血命危插管治療。稍早台北港務警察連繫上家屬到醫院協處，面對狀況不樂觀的林男，家屬仍抱著希望不願放棄急救。

據了解林姓男子（60多歲）為砂石車司機，兩年前他靠行吉進交通企業公司至今。今天上午8時14分左右，林姓司機駕駛砂石車行經新北市八里區商港路與商港五路交叉路口，才剛開上新北市八里區台北港護城河橋面，疑因身體不適他人車一度停在原處沒有往前開移，直到尾後車輛鳴按喇叭他才緩緩開動。

孰料下一秒，砂石車人車直接衝入護城河中，警消獲報派員趕抵潛水救人，於15分鐘後把林男拉救上岸，檢視他當場已沒有生命徵象，緊急送醫急救，林男顱內出血嚴重狀況並不樂觀插管治療。稍早，台北港務警聯繫上家屬並趕抵醫院協處，面對林男命危家屬仍抱著希望，不願簽下放棄急救，希望老天給予奇蹟將林男救回。

《聯合報》記者下午致電林男所屬吉進交通企業公司，面對相關疑點，電話那頭數度回說不是很清楚，最後記者詢問那是你們所聘員工還是靠行司機，她才說林男是兩年靠行的司機，其他就不清楚了，旋即匆匆掛掉電話。