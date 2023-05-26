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難忘9年前合歡山警伸援手 香港男舊地訪恩人竟獲猝死噩耗

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

香港籍男子聶育堂9年前獨自騎單車橫越中橫公路，在高山上又凍又累，幸好當時花蓮合歡派出所副所長蔡大衛給予協助。聶育堂沒有忘記這份溫暖，近日帶女友專程來台尋訪恩人，才得知蔡大衛去年初值勤時猝死的壞消息，不勝唏噓，翻拍當年受助合照，帶回給香港親人緬懷。

花蓮新城警分局合歡派出所是全國海拔最高的派出所，所內員警肩負起山上各式各樣救援任務。現任副所長阮漢魁說，近日聶育堂來到派出所，詢問「蔡大衛在嗎?」得知蔡已過世，流露出哀傷難過神情，道出與蔡大衛的一段緣分。

聶育堂說，9年前自己還是青澀熱血的大學生，一個人騎自行車從南投埔里衝上中橫。當時是6月中旬，他在武嶺搭帳棚過夜，沒預料到那麼冷，凍得一夜難眠，清晨看完日出後一路滑行下山，看見合歡派出所立刻登門求助，希望讓整夜沒睡頭昏腦脹的他休息一下。

當時蔡大衛親切招呼進入派出所休息，送上熱水為他驅寒，又泡了一碗泡麵給他果腹，最後讓他在沙發休息，小睡過後體力恢復就平安下山，臨行前兩人還在派出所合影留念。

聶育堂一直沒忘記這分恩情，最近帶女友到中橫公路舊地重遊，回味當年青春，也想訪恩人致謝敘舊，沒想到蔡大衛已經不在人世。

阮漢魁找出去年為蔡大衛剪輯的追思影片，聶育堂驚喜發現當時與蔡大衛的合照，立刻定格翻拍，帶回香港給親人看看「大衛叔叔」；他也與阮漢魁在派出所前合照，復刻當年景象。

蔡大衛從警34年，曾任職富世派出所、合歡派出所及天祥派出所，在高山上幫助許多遊客排除車輛故障、處理車禍意外等，工作認真、助人無數，是熱心的高山波麗士。去年2月他擔任北埔派出所副所長期間，值巡邏勤務卻未現身，同事到宿舍察看才發現他在床上已無氣息，享年54歲。

香港籍男子聶育堂（右）9年前騎單車衝中橫，受到合歡派出所副所長蔡大衛的幫助，至今難忘。圖／新城警分局提供
香港籍男子聶育堂（右）9年前騎單車衝中橫，受到合歡派出所副所長蔡大衛的幫助，至今難忘。圖／新城警分局提供
香港籍男子聶育堂（右）與現任的合歡派出所副所長阮漢魁合照，復刻當年接受蔡大衛幫助的情景。圖／新城警分局提供
香港籍男子聶育堂（右）與現任的合歡派出所副所長阮漢魁合照，復刻當年接受蔡大衛幫助的情景。圖／新城警分局提供

中橫公路 香港 花蓮 合歡山

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