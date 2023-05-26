憂黑道滋擾...股東會陸續舉行 士檢嚴陣以待

為因應各上市櫃公司年度股東常會陸續舉行，士林地檢署今天與警調單位召開聯繫會報，共同研議防制作為，以有效防範黑道幫派等不肖人士，藉由股東會來進行恐嚇、勒索等犯罪行為。

士林地檢署今天發布新聞稿指出，今天邀集法務部調查局台北市調查處、新北市調查處、台北市警局、新北市刑事警察大隊等警調單位，共同召開「防制上市櫃股東會滋擾事件聯繫會報」，並由檢察長顏迺偉親自主持。

士檢指出，先前已行文轄內警察機關，應密切注意股東會舉行情形，加強防範暴力與不當滋擾，並指派主任檢察官陳彥章為聯繫窗口，專責處理此類案件的檢警調聯繫事宜。

士檢表示，今天會議中達成共識，由警調單位事前積極蒐證，事中通盤掌握，事後有效約制，若未來有上市櫃公司提出查訪、蒐證、監控等請求，或遇有滋擾事件發生，均應立即通報地檢署。

檢察長顏迺偉指出，若有黑道幫派或不肖人士透過暴力手段等不正方式恐嚇、干擾股東或股東會，因具體滋擾行為已涉刑責，均將嚴查速辦，絕不寬貸。