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影／內衣褲頻遭竊高雄女氣炸報警 真相大白令人大吃一驚

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

家住高雄彌陀區的楊姓女子，將內衣褲晾曬在住家曬衣場，3番兩次失竊，讓她氣炸報警；警方調閱監視器比對，未發現可疑人士，卻發現兩隻黑狗將楊女貼身衣物叼出，亂咬後丟棄路邊，真相大白，令人大吃一驚！

26歲的楊姓女子，家住彌陀區舊港里，5月19日晚上8時許，楊女氣沖沖前往岡山警分局舊港派出所報案，楊指稱，晾曬在住家衣場內的女性貼身衣物，3番2次遭竊賊偷走，實在忍無可忍，報案請求警方協助抓偷衣賊。

警方受理後，調閱楊女住家周圍監視器比對，雖未發現可疑人士，但卻有兩隻黑色小狗出現鏡頭裡，只見兩隻黑汪在案發現場徘徊，沒多久，跑進曬衣場後，叼出女性內衣褲，撕咬一番後，丟棄在路邊。

警方發現原來竊取衣物的「犯嫌」不是人，而是在附近徘徊流浪的兩隻黑狗，案情真相大白，不僅令員警傻眼，楊女看到畫面也難以置信地直呼「怎麼可能......。」由於真凶是流浪犬，楊女只好自認倒楣離去。

高雄楊姓女子將內衣褲晾曬在衣場(如圖)，3番兩次遭竊，讓她氣炸報警；警方查出真凶竟是兩隻黑狗。記者石秀華／翻攝
高雄楊姓女子將內衣褲晾曬在衣場(如圖)，3番兩次遭竊，讓她氣炸報警；警方查出真凶竟是兩隻黑狗。記者石秀華／翻攝
高雄楊姓女子將內衣褲晾曬在衣場，3番兩次失竊，讓她氣炸報警；警方調閱監視器比對，發現真凶是兩隻黑狗，黑汪叼出衣物，亂咬後丟棄路邊，真相令人傻眼。記者石秀華／翻攝
高雄楊姓女子將內衣褲晾曬在衣場，3番兩次失竊，讓她氣炸報警；警方調閱監視器比對，發現真凶是兩隻黑狗，黑汪叼出衣物，亂咬後丟棄路邊，真相令人傻眼。記者石秀華／翻攝
高雄楊姓女子將內衣褲晾曬在衣場，3番兩次被偷走，讓她氣炸報警；警方調閱監視器比對，發現兩隻黑狗在周圍徘迴，後刁出衣物棄路邊，真相大白。記者石秀華／翻攝
高雄楊姓女子將內衣褲晾曬在衣場，3番兩次被偷走，讓她氣炸報警；警方調閱監視器比對，發現兩隻黑狗在周圍徘迴，後刁出衣物棄路邊，真相大白。記者石秀華／翻攝

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