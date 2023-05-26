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陸企非法在台挖角案連環爆 調查局連日偵辦守護高科技產業
為避免台灣面臨中國大陸竊取商業秘密、人才挖角等問題，調查局本月22至25日，連續4天偵辦8起陸企從偽裝僑外資，迂迴來台設立分公司、辦事處，以多重管道挖角台灣高科技人才，甚至帶槍投靠竊取營業機密的案件。
這些領域涵蓋資料庫管理軟體研發、記憶體模組、數位IC與韌體設計、SSD晶片設計及研發、電機驅動晶片研發、電子元器件研發、物聯網、5G通訊模組與晶片設計、半導體。
調查局國家安全維護處指出，近年中國除大量挹注官方資金發展高科技產業外，也透過非法手段在台挖角台灣相關產業鏈人才，除帶槍投靠、竊取營業機密外，還有挖角後轉為以個人工作室遠距連線上班，或同時在台設立2家公司交叉掩護的情形。
陸企類似違法行徑，以嚴重影響台灣高科技產業競爭力，因此調查局將持續打擊對岸挖角、竊密等非法行為，日前在台北、新北、士林及新竹4地檢署指揮下，調查局台北市、新北市、新竹縣、新竹市、台中市、嘉義市共6處站，針對8起類似案件偵辦，以維護台灣高科技產業競爭優勢。
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