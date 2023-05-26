蘆洲骨灰罈工廠前偷丟垃圾 騎士遭諷「選購罈罐五折優惠」

新北市蘆洲區復興路一名機車騎士今早將垃圾包置放腳踏板上，若無其事滑著手機，趁無人經過之際加油門並將垃圾包踢落地，畫面被店家監視器拍下貼網，網友並大開黑色幽默表示對面是骨灰罈工廠，「熱心民眾贊助垃圾，骨灰罐工廠的老板希望能當面感謝破例需要骨灰罐5折優惠」。環保局則表示依廢清法最高罰6千。

一名網友今在臉書「爆料公社」表示，今天上午新北市蘆洲區復興路某處一間做骨灰罐的工廠門口馬路對面，連日來有一位好心人不停的在早上送垃圾，禮一天比一天大，細膩手法和老練腿上功夫一看就是老玩家。

網友表示，今日好不容易才捕捉到他的身影，對於熱心民眾贊助垃圾的舉動本人深感榮幸，特此已致電派出所為其表揚，他連日來不畏艱辛的舉動也深深感動了骨灰罐工廠的老板，希望能當面感謝此熱心民眾並破例以後有需要前來選購骨灰罐送上牌價5折的優惠，在此聲明請群組內的前輩先進作證。

文末網友並說，亂丟垃圾就算了還連續好幾天、這間是做骨灰罐的不是做垃圾桶的，想當面感謝這位民眾。其他網友則紛紛表示，「恭喜領獎金、該不會想送他球棒吧、把亂丟垃圾的裝進骨灰罈、好人好事就是該表揚。」