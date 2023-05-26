聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄旗津醫院電梯上周才修過 今突停擺14人受困

聯合報／ 記者王勇超林保光／即時報導

高雄市旗津醫院今天下午傳出有人受困，消防隊據報趕到醫院，發現1台電梯停擺，裡面搭了14人，疑因人數過多、重量超重，電梯卡在1樓上2樓處，約半小時後，醫院找來電梯公司人員，才順利協助14人脫困，未造成傷亡。

據了解，今天下午2點左右，消防局接獲報案，指旗津醫院電梯有人受困，消防隊趕到醫院，透過對講機，才知道電梯內搭了14人，疑因重量過重才卡關。

旗津醫院表示，電梯內有2男12女共14人，大多是醫院員工，在醫院1樓進入電梯後，原本要往上，但電梯突然發生故障，動彈不得，院方才趕緊通知電梯公司，並向消防局求救，幸好電梯在發生故障約10分鐘，人員就全部被救出。

消防隊救出受困的14人安全獲救，意識清醒，皆不須送醫。醫院仍在調查電梯故障原因。

據悉，旗津醫院的電梯1台可乘15人、載重1000公斤，上周才維修過，不料今天就傳出人員受困電梯。

高雄旗津醫院驚傳有人受困，電梯停擺，14人待援近半小時獲救。記者林保光／翻攝
高雄旗津醫院驚傳有人受困，電梯停擺，14人待援近半小時獲救。記者林保光／翻攝
高雄旗津醫院驚傳有人受困，電梯停擺14人待援。圖／擷自Google map
高雄旗津醫院驚傳有人受困，電梯停擺14人待援。圖／擷自Google map
高雄旗津醫院驚傳有人受困，電梯停擺，14人待援近半小時獲救。記者林保光／翻攝
高雄旗津醫院驚傳有人受困，電梯停擺，14人待援近半小時獲救。記者林保光／翻攝

電梯 高雄市

延伸閱讀

王不見王？侯友宜南下高雄 韓國瑜、郭台銘行程喊卡引聯想

高雄1年抓5000隻 農業局揭綠鬣蜥落網下場

15家山海品牌立院行銷南方美味 邱議瑩力推高雄農漁產

談不倫戀賠上性命！跟已婚小三分手被嗆「下面太小」 男狂怒對女友開槍爆頭

相關新聞

釘槍氣瓶突爆炸！竹山1人斷腿、1人頭插鋼釘送醫 現場彌漫腐臭味

南投竹山鎮硘磘街一名38歲陳姓男子24日早上10點多，利用一間鐵皮屋倉庫，使用釘槍作業時，氣瓶突然爆炸，致其雙腳膝蓋以下...

影／內衣褲頻遭竊高雄女氣炸報警 真相大白令人大吃一驚

家住高雄彌陀區的楊姓女子，將內衣褲晾曬在住家曬衣場，3番兩次失竊，讓她氣炸報警；警方調閱監視器比對，未發現可疑人士，卻發...

憂黑道滋擾...股東會陸續舉行 士檢嚴陣以待

為因應各上市櫃公司年度股東常會陸續舉行，士林地檢署今天與警調單位召開聯繫會報，共同研議防制作為，以有效防範黑道幫派等不肖...

年輕情侶檔開車枋寮遇大雨 失控打滑撞斷路樹幸無大礙

吳男今中午12點半左右開車載著宋女，沿台1線外側車道從屏東北上台南，行經枋寮戰備跑道434公里處時，遇上午後大雨，疑行車...

陸企非法在台挖角案連環爆 調查局連日偵辦守護高科技產業

為避免台灣面臨中國大陸竊取商業秘密、人才挖角等問題，調查局本月22至25日，連續4天偵辦8起陸企從偽裝僑外資，迂迴來台設...

蘆洲骨灰罈工廠前偷丟垃圾 騎士遭諷「選購罈罐五折優惠」

新北市蘆洲區復興路一名機車騎士今早將垃圾包置放腳踏板上，若無其事華著手機，趁無人經過之際加油門並將垃圾包踢落地，畫面被店...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦