高雄旗津醫院電梯上周才修過 今突停擺14人受困

高雄市旗津醫院今天下午傳出有人受困，消防隊據報趕到醫院，發現1台電梯停擺，裡面搭了14人，疑因人數過多、重量超重，電梯卡在1樓上2樓處，約半小時後，醫院找來電梯公司人員，才順利協助14人脫困，未造成傷亡。

據了解，今天下午2點左右，消防局接獲報案，指旗津醫院電梯有人受困，消防隊趕到醫院，透過對講機，才知道電梯內搭了14人，疑因重量過重才卡關。

旗津醫院表示，電梯內有2男12女共14人，大多是醫院員工，在醫院1樓進入電梯後，原本要往上，但電梯突然發生故障，動彈不得，院方才趕緊通知電梯公司，並向消防局求救，幸好電梯在發生故障約10分鐘，人員就全部被救出。

消防隊救出受困的14人安全獲救，意識清醒，皆不須送醫。醫院仍在調查電梯故障原因。

據悉，旗津醫院的電梯1台可乘15人、載重1000公斤，上周才維修過，不料今天就傳出人員受困電梯。