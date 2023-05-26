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澳花瀑布失蹤男找到了！經7天搜索不幸尋獲遺體
新北市66歲游姓男子5月20日隨團到宜蘭旅遊，在澳花瀑布失蹤，消防局經過7天搜索，今天上午11時15分許在瀑布右側山頭尋獲游男遺體，移到較空曠地帶後，已請空勤總隊直升機吊掛離開。
游男與妻子參加旅行團共38人，20日上午8時從台北出發到宜蘭，下午到南澳鄉澳花瀑布，游男脫團獨自下切，久久未歸，妻子下午1時47分許報案，宜縣消防局出動特搜大隊、第二大隊與4個分隊，2時半抵達，搜至晚上9時仍無所獲。
消防隊從20日到25日連續搜索6天，出動空拍機，並協請義消、噶瑪蘭救援協會潛水員等人，兵分多路搜索，皆未找到；今天上午11時15分許，終於在瀑布右側山頭找到游男遺體，移到空曠位置後報請空勤總隊出動直升機吊掛。
據了解，游男被發現的位置離瀑布已有一段距離，該處沒有道路，甚至連可供行走的小徑都沒有，難以想像游男是如何到達。目前遺體已吊掛成功，詳細死亡原因、時間待進一步釐清。
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