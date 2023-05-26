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「花生受傷」報車禍 嘉義阿婆占車道曬花生 女騎士誤入起口角

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

每年5、6月為花生採收期，昨天嘉義縣水上鄉有一農民阿婆將花生鋪在鄉間柏油馬路上曬，占據車道，女騎士行駛誤入壓到，有民眾見雙方爭執開玩笑報案稱「花生」車禍受傷，經員警到場了解，後續雙方自行和解，結束烏龍「花生」車禍事件。

據了解，昨天下午4點多，一女騎士誤入農民阿婆在鄉道上曬花生，見花生遭壓毀，阿婆氣噗噗與女騎士發生口角，有民眾見狀，打電話報警直說，發生車禍了，沒人受傷，但壓到花生了，花生受傷了，請警方協助處理。

蔡姓民眾表示，他剛好人在水上派出所內，聽聞此「花生」車禍事件時，又剛好所內員警都相當忙錄，被通報花生受傷，員警趕現場處理，直呼波麗士大人真的好忙，也見到很特別花生受傷要看醫生的烏龍事件。

嘉義縣水上鄉昨天女騎士誤壓阿婆在鄉間道路曬花生的「花生」車禍事件。示意圖非此事件。圖／聯合報系資料照
嘉義縣水上鄉昨天女騎士誤壓阿婆在鄉間道路曬花生的「花生」車禍事件。示意圖非此事件。圖／聯合報系資料照

車禍 農民

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