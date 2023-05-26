影／砂石車衝入台北港護城河畫面曝光！5秒不到淹沒半台車

今天上午一輛砂石車連人帶車衝入台北港護城河內，司機救起已無生命徵象，緊急送醫急救目前狀況並不樂觀持續與死神拔河。稍早砂石車衝入河道監視器畫面曝光，前後不到5秒鐘三分之二輛砂石車被河水淹過。

有目擊者向警消表示，今天上午8點14分接獲報案，60多歲司機駕駛一輛砂石車行經新北市八里區商港路與商港五路交叉路口，才正要駛過新北市八里區台北港護城河橋面，司機疑似身體不適砂石車一度停在原處沒有往前開離，直到尾後後方車輛鳴按喇叭，砂石車才緩緩開動。

沒想到下一秒，砂石車連人帶車直接衝入護城河道中，撞破欄杆，激起大片水花。警消獲報派員趕抵，經潛入河道15分鐘後把司機拉救上岸，檢視他已沒有生命徵象，緊急送醫急救，司機顱內出血嚴重，生命徵象極度不穩，目前插管持續搶救狀況並不樂觀。