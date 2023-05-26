聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／砂石車衝入台北港護城河畫面曝光！5秒不到淹沒半台車
今天上午一輛砂石車連人帶車衝入台北港護城河內，司機救起已無生命徵象，緊急送醫急救目前狀況並不樂觀持續與死神拔河。稍早砂石車衝入河道監視器畫面曝光，前後不到5秒鐘三分之二輛砂石車被河水淹過。
有目擊者向警消表示，今天上午8點14分接獲報案，60多歲司機駕駛一輛砂石車行經新北市八里區商港路與商港五路交叉路口，才正要駛過新北市八里區台北港護城河橋面，司機疑似身體不適砂石車一度停在原處沒有往前開離，直到尾後後方車輛鳴按喇叭，砂石車才緩緩開動。
沒想到下一秒，砂石車連人帶車直接衝入護城河道中，撞破欄杆，激起大片水花。警消獲報派員趕抵，經潛入河道15分鐘後把司機拉救上岸，檢視他已沒有生命徵象，緊急送醫急救，司機顱內出血嚴重，生命徵象極度不穩，目前插管持續搶救狀況並不樂觀。
稍早砂石車衝入河道監視器畫面曝光，前後不到5秒鐘三分之二輛砂石車被河水淹過。目前司機身上沒有相關身分證件，基隆港務警察總隊台北中隊正向砂石車隸屬的「吉進交通公司」查詢司機身分，以通知家屬到院協助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言