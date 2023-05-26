夫妻頂寮沙灘搭波特船出海捕魚翻船 2人海漂驚險12小時獲救

新北市林口區一對夫妻，昨天下午從林口區頂寮沙灘乘坐「波特船」出海捕魚，沒想到卻遇到一陣大浪將船體打翻，夫妻倆掉落海中漂浮12小時，直到今天清晨近6時許一搜漁船經過救起。經救護人員檢視妻子失溫送醫無大礙，丈夫沒有外傷拒絕送醫交由家屬戴回。

據了解，52歲蔡姓男子與49歲吳姓女子是夫妻關係，昨天下午4時許兩人乘坐一艘「波特船」從新北市林口區頂寮沙灘出海捕魚，未料卻碰上一陣大浪，整艘船體被浪打翻，所幸蔡、吳夫妻倆穿著救生衣，落海後載浮海上呼救。

當晚11時許家人未見兩人回家，焦急通報海巡、新北市消防局協尋。今天清晨近6時許，兩人隨浪漂至林口發電廠外海，一艘漁船經過救起，旋即通知海巡及消防人員到林口電廠進水口漁船停泊處等候。

經現場救護人員檢視評估，僅吳女有失溫情形，緊急送往林口長庚就醫後沒有大礙，蔡男無大礙拒絕送醫由親屬載走，結束這12小時的海漂驚魂。