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夫妻頂寮沙灘搭波特船出海捕魚翻船 2人海漂驚險12小時獲救

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林口區一對夫妻，昨天下午從林口區頂寮沙灘乘坐「波特船」出海捕魚，沒想到卻遇到一陣大浪將船體打翻，夫妻倆掉落海中漂浮12小時，直到今天清晨近6時許一搜漁船經過救起。經救護人員檢視妻子失溫送醫無大礙，丈夫沒有外傷拒絕送醫交由家屬戴回。

據了解，52歲蔡姓男子與49歲吳姓女子是夫妻關係，昨天下午4時許兩人乘坐一艘「波特船」從新北市林口區頂寮沙灘出海捕魚，未料卻碰上一陣大浪，整艘船體被浪打翻，所幸蔡、吳夫妻倆穿著救生衣，落海後載浮海上呼救。

當晚11時許家人未見兩人回家，焦急通報海巡、新北市消防局協尋。今天清晨近6時許，兩人隨浪漂至林口發電廠外海，一艘漁船經過救起，旋即通知海巡及消防人員到林口電廠進水口漁船停泊處等候。

經現場救護人員檢視評估，僅吳女有失溫情形，緊急送往林口長庚就醫後沒有大礙，蔡男無大礙拒絕送醫由親屬載走，結束這12小時的海漂驚魂。

新北市政府消防局第二大隊提醒民眾，從事水域活動，務必穿著救生衣並備存相關救生器材。出海活動時，除依相關規定依法申請外，應定時回報岸上工作人員及約定返回時間，有利救援定位及救援評估。

新北市林口區一對夫妻在新北市林口外海漂流12小時，今天清晨6時許被漁船救起，所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區一對夫妻在新北市林口外海漂流12小時，今天清晨6時許被漁船救起，所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區一對夫妻在新北市林口外海漂流12小時，今天清晨6時許被漁船救起，所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區一對夫妻在新北市林口外海漂流12小時，今天清晨6時許被漁船救起，所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區一對夫妻在新北市林口外海漂流12小時，今天清晨6時許被漁船救起，所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區一對夫妻在新北市林口外海漂流12小時，今天清晨6時許被漁船救起，所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝

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