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影／砂石車司機疑因身體不適 被叭後衝落台北港護城河裡 救起不治
60多歲男子今天下午駕駛一輛砂石車，疑因身體不適連人帶車衝入台北港護城河內，警消獲報潛入河道內將司機救出但已無生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。現場未發現死者身分證件，目前台北港警還在查詢司機身分，通知家屬到院指認。
有目擊者向警消表示，今天上午8點14分接獲報案，60多歲司機駕駛一輛砂石車行經新北市八里區商港路與商港五路交叉路口，才正要駛過八里台北港護城河橋面，司機疑似身體不適砂石車一度停在原處沒有往前開，直到尾後後方車輛鳴按喇叭，砂石車才緩緩開動。
沒想到，整輛砂石車連人帶車直接衝入護城河道中。警消獲報派員趕抵，經潛入河道15分鐘後把司機拉救上岸，檢視他已沒有生命徵象，緊急送醫急救仍於上午11時20分左右宣告不治。
由於司機身上沒有相關身分證件，目前基隆港務警察總隊台北中隊正向砂石車隸屬的吉進交通公司詢問查詢司機身分，以通知家屬到院指認。
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