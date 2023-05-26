聽新聞
test
0:00 / 0:00
天在看...高雄賊鴛鴦擲筊「借」香油錢 警1天逮落網
高雄市旗山分局轄內的一間天后宮，日前廟方報案指出，萬元香油錢遭竊，經建國派出所警員逐一比對 監視器中附近進出人士，發現一對情侶涉嫌重大，而2人查緝到案後坦言不諱香油錢已花光殆盡，全案依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦，
警方指出，前晚調閱廟宇周遭監視器，經過濾分析比對，其中有一對男女形跡可疑，該男女進入廟內左顧右盼，趁著四下無人時，疑似由32歲張姓女嫌先擲筊向神明報告「借用」香油錢，再由40歲林姓男子大膽以榔頭破壞香油錢箱鎖頭，竊走香油錢計1萬元後，兩人急奔逃離現場。
旗山分局指出，多方查訪比對兩嫌的特徵、穿著及所使用交通工具等，赫然發現，這兩人就是住在美濃區的鴛鴦大盜，不過，二人居無定所，生活作息不像一般民眾，警員費了好一番功夫從監視器追查2人行蹤，才在昨天下午3時30分許將二人查緝到案。
「人在做天在看，冥冥之中自有安排。」旗山分局呼籲，竊盜的行為不可取，如有經濟困難可向社福機構尋求幫助，萬萬不可因為一時貪念，做出觸犯法律的行為。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言