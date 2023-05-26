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天在看...高雄賊鴛鴦擲筊「借」香油錢 警1天逮落網

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市旗山分局轄內的一間天后宮，日前廟方報案指出，萬元香油錢遭竊，經建國派出所警員逐一比對 監視器中附近進出人士，發現一對情侶涉嫌重大，而2人查緝到案後坦言不諱香油錢已花光殆盡，全案依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦，

警方指出，前晚調閱廟宇周遭監視器，經過濾分析比對，其中有一對男女形跡可疑，該男女進入廟內左顧右盼，趁著四下無人時，疑似由32歲張姓女嫌先擲筊向神明報告「借用」香油錢，再由40歲林姓男子大膽以榔頭破壞香油錢箱鎖頭，竊走香油錢計1萬元後，兩人急奔逃離現場。

旗山分局指出，多方查訪比對兩嫌的特徵、穿著及所使用交通工具等，赫然發現，這兩人就是住在美濃區的鴛鴦大盜，不過，二人居無定所，生活作息不像一般民眾，警員費了好一番功夫從監視器追查2人行蹤，才在昨天下午3時30分許將二人查緝到案。

「人在做天在看，冥冥之中自有安排。」旗山分局呼籲，竊盜的行為不可取，如有經濟困難可向社福機構尋求幫助，萬萬不可因為一時貪念，做出觸犯法律的行為。

張姓女嫌遭高市警局旗山分局建國所緝捕歸案。記者古和純／翻攝
張姓女嫌遭高市警局旗山分局建國所緝捕歸案。記者古和純／翻攝

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