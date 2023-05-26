釘槍氣瓶突爆炸！竹山1人斷腿、1人頭插鋼釘送醫 現場彌漫腐臭味

南投竹山鎮硘磘街一名38歲陳姓男子24日早上10點多，利用一間鐵皮屋倉庫，使用釘槍作業時，氣瓶突然爆炸，致其雙腳膝蓋以下斷肢，滿地碎肉塊，救護人員最終只找到雙腳腳掌，緊急送醫後，截肢保住性命；另1名32歲陳男則頭部插入1支鋼釘，但意識清楚送醫。

警方今天重回現場發現，爆炸現場一片狼藉，空氣中瀰漫肉類腐臭的味道，據了解，兩人目前沒有正式職業，但常常改造東西，但沒有人知道他們在做什麼，親戚家的鐵皮屋倉庫，不算是工廠。

陳男母親上午透露，兒子自妻子因病去世後，並無固定工作，家中尚有3個小孩要養育，最近兒子和朋友好像是在做衣櫃之類的東西，事故發生後，勢必無法再出去工作。

消防人員透露，救護人員到場時，32歲陳男坐在戶外，頭部插著鋼釘、腳部撕裂傷但意識清楚，他向救護人員表示「裡面的人更嚴重」，救護人員入屋搜尋，在距離門口約3公尺處發現38歲的陳男躺在地上，雖有意識但雙腳膝蓋以下斷肢，救護人員緊急處置傷口並尋找斷肢，最終只找到雙腳腳掌，小腿被炸成肉塊。

南投消防局表示，救護人員到達見到屋外鐵皮看板掉落在地，現場也瀰漫異味，推測當時氣爆威力不小，傷者表示使用釘槍作業氣瓶突然爆炸；呼籲民眾從事高壓氣瓶作業注意防護，避免爆炸造成嚴重傷害。