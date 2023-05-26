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新北7旬老翁跌落2米山溝 警消救起腳踝骨折送醫急救

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

70歲薛姓老翁昨天下午獨自前往新北市五股區孝義路第一公墓掃墓，卻不慎掉落約2公尺深的山溝內無法動彈。警消獲報以手機定位辨識老翁方位，一個小時後找到薛姓老翁，經檢視他右腳踝脫臼骨折，緊急送醫急救所幸沒有生命危險。

據了解70歲薛姓老翁昨天下午近2時許，他獨自一人前往新北市五股區孝義路第一公墓內掃墓，卻小心跌倒滑落深約2公尺的山溝內無法爬起，他趕緊用手機聯繫新北市消防局派員前來協助。

新北市消防局第二救災救護大隊五股分隊獲報派員到場，經用手機定位辨識薛姓老翁位置，一小時後循線找到薛姓老翁，經救護人員檢視評估薛翁意識清楚、右腳踝脫臼骨折，立即使用SKED（捲式擔架）固定運送下山，緊急送醫急救所幸沒有生命危險。

第二救災救護大隊表示，山區的地勢高低不好行進，民眾如在山勢陡峭的地方，應需多加留意現場狀況，確定站好腳步在移步行動，以免有失足滑落跌摔狀況發生。

薛姓老翁失足掉落新北市五股區第一公墓2米深的山溝內無法動彈，警消到場救援。記者曾伯愷／翻攝
薛姓老翁失足掉落新北市五股區第一公墓2米深的山溝內無法動彈，警消到場救援。記者曾伯愷／翻攝
薛姓老翁失足掉落新北市五股區第一公墓2米深的山溝內無法動彈，警消到場救援。記者曾伯愷／翻攝
薛姓老翁失足掉落新北市五股區第一公墓2米深的山溝內無法動彈，警消到場救援。記者曾伯愷／翻攝

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