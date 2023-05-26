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高雄大叔穿女裝、戴兔耳攔騎士揮拳 遭警噴辣椒水制伏

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

葉姓男子昨晨2時許穿女裝、頭戴兔耳，在高雄三民區當街攔下騎機車的吳姓騎士，還作勢揮拳恐嚇，警方獲報趕抵，葉不聽勸，情緒失控咆哮，還罵警三字經，女警機警先朝葉噴辣椒水，男警將他絆倒在地，合力將葉制伏。

臉書社團「爆料公社」今晨有吳姓網友貼文，指高雄火車站請小心女裝怪客 常對路人咆哮作勢攻擊，小弟吃個飯，出來準備騎車回家，就被女裝大叔攔停、揮拳恐嚇，警察一來，這個女裝怪客更激動咆哮衝撞員警，好在最後被制服（伏）了。

吳男並附上當下影片，只見穿著長裙、戴著兔耳朵造型的男子，對著1男1女的員警大聲咆哮，隨後女警搖了一搖手中辣椒水，趁男子不注意之際，朝雙眼噴灑，男警趁男子眼睛痛得睜不開，將他絆倒在地，兩警合力將他制伏。

三民一分局警方指出，昨晨2時許，接獲民眾報案，指建國三路前有人深夜妨害安寧，雙方發生口角，請求警方到場協助。

警方到場後，22歲的報案人吳姓男子，指40歲的葉姓男子在街上胡言亂語，他騎車經過勸葉，會影響住戶，但葉卻出言恐嚇，一度作勢要出拳打他。

警方趨前請葉男出示證件查明身分，葉情緒激動，對員警大聲咆哮並推擠員警，還口出三字經，女警朝葉噴辣椒水，男警將葉絆倒在地，以強制力壓制逮捕葉男；警詢後，依妨害公務、恐嚇等罪嫌將葉移送偵辦。

高雄葉姓男子扮女裝當街攔騎士揮拳恐嚇，還罵警方三字經，警詢後，被依妨害公務、恐嚇等罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
高雄葉姓男子扮女裝當街攔騎士揮拳恐嚇，還罵警方三字經，警詢後，被依妨害公務、恐嚇等罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
高雄葉姓男子昨晨扮女裝當街攔騎士揮拳恐嚇，還罵警方三字經，女警趁他不注意噴辣椒水，和男警合力將葉制伏在地。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄葉姓男子昨晨扮女裝當街攔騎士揮拳恐嚇，還罵警方三字經，女警趁他不注意噴辣椒水，和男警合力將葉制伏在地。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄葉姓男子昨晨扮女裝當街攔騎士揮拳恐嚇，還罵警方三字經，被女警噴辣椒水、男警制伏在地。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄葉姓男子昨晨扮女裝當街攔騎士揮拳恐嚇，還罵警方三字經，被女警噴辣椒水、男警制伏在地。圖／取自臉書社團「爆料公社」

恐嚇 辣椒水

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