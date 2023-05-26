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真「油」！高雄炸雞店炸油外漏流馬路 環保局開罰了

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄即時報導

高雄鳳山區維新路一家炸雞店，未做好環保措施，今晨炸雞油自外漏，順斜坡流下馬路，警方獲報，擺三角錐指揮交通，所幸無路過人車滑倒；環保局人員鋪木屑、以洗衣粉洗刷才清除，將對業者依違反廢棄物清理法開出最高可處6000元罰單。

高雄鳳山區維新路一家炸雞店，未做好環保措施，今晨炸雞油自料理台外漏，油順斜坡流下馬路，環保局人員鋪木屑，油還是止不住外露。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區維新路一家炸雞店，未做好環保措施，今晨炸雞油自料理台外漏，油順斜坡流下馬路，環保局人員鋪木屑，油還是止不住外露。記者石秀華／翻攝

鳳山警分局成功派出所警方今天凌晨1時許，接獲民眾報案，指維新路與光明路口的馬路有一片油漬，擔心路過人車會滑倒受傷，請警方協助處理。

警方到場後，發現是一家炸雞店料理台漏油，因漏油處剛好在道路斜坡，炸雞油隨斜坡流到馬路，隨即擺放三角錐，在場指揮交通，並同步通報環保局人員處理。

環保局到場協助清理，環保局派溝渠隊1車3人，先以木屑吸附油漬，再以洗衣粉刷洗地面，於2時55分許清理完成，所幸現場未造成往來人車受傷。

環保局表示，經查是炸雞店廢油流出污染路面，將依違反廢棄物清理法第27條第2款規定，裁處業者1200元到6000元罰鍰，後續清除費用一併向業者求償。

高雄鳳山區維新路一家炸雞店，未做好環保措施，今晨炸雞油自外漏，順斜坡流下馬路，環保局人員鋪木屑、以洗衣粉清掃路面。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區維新路一家炸雞店，未做好環保措施，今晨炸雞油自外漏，順斜坡流下馬路，環保局人員鋪木屑、以洗衣粉清掃路面。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區維新路一家炸雞店，未做好環保措施，今晨炸雞油自外漏，順斜坡流下馬路，警方獲報，擺三角錐指揮交通。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區維新路一家炸雞店，未做好環保措施，今晨炸雞油自外漏，順斜坡流下馬路，警方獲報，擺三角錐指揮交通。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區維新路一家炸雞店，未做好環保措施，今晨炸雞油自外漏，順斜坡流下馬路，環保局人員鋪木屑、以洗衣粉清掃路面。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區維新路一家炸雞店，未做好環保措施，今晨炸雞油自外漏，順斜坡流下馬路，環保局人員鋪木屑、以洗衣粉清掃路面。記者石秀華／翻攝

廢棄物 漏油

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