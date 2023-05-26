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飛龍瀑布溯溪4死1失蹤 屏縣府邀集各單位研議預防措施

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪意外因遇上雨洪水暴漲，造成4死1失蹤，5人生還，此案引發各界重視，屏東縣府交旅處昨天下午邀集相關單位討論，盼避免憾事發生。

這場討論會議，由屏東縣府交旅處長黃國維主持，邀請霧台鄉長巴正義、鄉公所團隊、代表會、大武村長、佳暮村長、茂林國家風景區管理處、縣府體發中心、縣警局、消防局與霧台鄉議員等單位與會，會議討論熱烈，踴躍發言。

交旅處指出，飛龍瀑布位在霧台鄉佳暮村山區，飛龍瀑布群從上游到下游的人頭瀑布的水域，都不是霧台鄉自然人文生態景觀區範圍，但其位置在自觀區周邊，如何加強自觀區與周邊安全，是一個大課題。

與會中華民國溪谷運動協會理事長凃銘峰說，飛龍瀑布這段是屬極限挑戰運動，溪降、水瀑等，跟一般溯溪帶民眾，有很大區別，重要的是做好事前準備計畫與救援能力，天候因素這些都要考慮。

交旅處長黃國維說，佳暮部落是否劃設自然人文生態景觀區範圍尊重部落意見。縣府會責成相關單位，充分揭露場域風險，在前往瀑布途徑，製作警示牌提醒，原鄉部落有些是敏感禁區，登山客進入部落後，請尊重部落聲音。

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪意外因遇上雨洪水暴漲，造成4死1失蹤，5人生還，此案引發各界重視，屏東縣府交旅處昨下午邀集相關單位討論，盼避免憾事發生。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪意外因遇上雨洪水暴漲，造成4死1失蹤，5人生還，此案引發各界重視，屏東縣府交旅處昨下午邀集相關單位討論，盼避免憾事發生。記者劉星君／攝影

屏東縣 飛龍瀑布 溯溪

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