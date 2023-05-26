高雄照護機構傳虐待 受虐童被打傷

虐童案曝光後，高雄市衛生局昨無預警前往重症兒虐長期照護專責機構查核。圖／讀者提供 高雄市立醫院附設的重症兒虐長期照護專責機構爆發虐童案，1名遭家暴被收治的10歲男童，因身體不適就診，醫生發現身上多處瘀傷，社會局證實男童遭護理師施暴。市長陳其邁說，確定有兩名護理師違反兒少法，1人被開除，檢方進行調查。衛生局昨赴機構稽查並無異狀，議員質疑「高雄是兒虐之都嗎？」

被害男童因家暴受傷，經法院評估後被安置到機構內，男童在今年3月29日，因有呼吸道症狀被送往原診治的醫院治療，醫師發現他的右下眼瞼、左胸前及右膝有瘀傷，發現疑有不當照顧行為，依法通報社會局。

社會局獲報展開調查，調閱機構內2月及3月的監視器畫面，發現有部分護理師及照護員，不只一次拍打被害男童臉部，社會局舉行專家會議，認定有兩人打臉力道已違反兒少法，將依法嚴懲6至60萬。但施暴者辯稱，當時男童生命徵象不穩定，為喚醒男童才動手打臉。

社會局表示，事發當下，該市立醫院立即成立調查小組，並邀兩名兒少照護專家調查，評估所有院童身心狀況，確認是單一事件，院方將涉案人調離服務單位，1名護理師因事證確鑿，被衛生局認定違反護理人員法停業4個月，經醫院人審會審議後，在本月4日被開除。

昨天衛生局前往案發的重症兒虐長期照護專責機構查核，確認現住幼童25人，九成持有身心障礙證明，查核現場有16名幼童，照護人力護理人員2人、照顧服務員4人，符合法規設置標準。

國民黨議員邱于軒質疑「高雄是兒虐之都嗎？」她說，虐童案不斷發生，很遺憾高雄竟又發生市立醫院照顧機構的不當照護案，市府追加預算要讓父母敢生敢養，但連受虐的小孩卻沒有得到應有的照顧，看不到市長在震怒之外的具體作為。

陳其邁說，本案是社會局經醫院通報主動調查，確實查出有多次拍打該名孩童的證據，除執行裁罰，社會局長也聯繫檢察官，希望深入調查釐清，對該機構負責人也進行懲處及相關調查。