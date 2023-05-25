影／偷車大盜落網！爽住宜蘭旅館邊玩邊偷 至少關10年

宜蘭最近出現高雄來的偷車大盜，以騎車或走路方式針對未上鎖汽車竊取車內物品，得手後換住其它旅館，邊玩邊偷，偷錢兼度假。警方表示，調閱監視器鎖定許姓男子，昨天在宜蘭市一間麵店逮人，發現他有5條竊盜案通緝在身，加上宜蘭這10幾件竊案，至少要關個10幾年。

宜蘭市、羅東、五結、頭城地區最近發生多起車內財物遭竊案，犯嫌鎖定未上鎖的汽車竊取車內財物，被害人發現氣得大罵，並把家門口錄到的監視器影片貼上臉書群組，引爆眾怒，還有人留言說停在自家車庫的車也被偷過。

警方發現，該竊嫌隨機犯案，目側後照鏡沒有收折的車輛，有可能車未上鎖，直接開了車門，搜刮車內財物，偷了就走，前後不過一、兩分鐘。

宜蘭、羅東及礁溪等警分局陸續民眾報案，由刑警大隊統籌組成專案小組偵辦，經分析犯罪手法及影像畫面鎖定許姓犯嫌涉有重嫌，許嫌犯案過程狀似悠閒散步，刻意躲避有裝設監視器地點，並且製造查緝斷點，增加查緝難度。

警方專案小組查訪轄內多間旅館及調閱上百支監視器，發現許嫌曾以他人身分入住旅館，躲避警方查緝；昨天上午發現許嫌剛從宜蘭市某旅館退房，中午在宜蘭市某間麵店內用餐，集結警力在該店內緝獲犯嫌到案，將依竊盜罪嫌移請宜蘭地檢署偵辦。