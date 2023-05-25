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飛龍瀑布2死者漂深潭 屏檢相驗因腫脹待解剖確認

中央社／ 屏東縣25日電

屏東飛龍瀑布溯溪意外累計4死，屏檢針對今天搜救發現的黃男及陳女遺體進行相驗，但因已腫脹，須待解剖釐清死因；全案目前失蹤的蕭姓男子仍尚未尋獲。

屏東消防局今天出動13名搜救人員，在清晨就出發，直至上午10時36分搜救人員執行空拍機搜尋任務，在瀑布深潭處疑似拍到遺體，人員立即前往到深潭位置，發現1男1女的遺體，證實為失蹤6天的溯溪團成員，分別為黃姓男子及陳姓女子。

搜救人員申請直升機協助吊掛，下午2時許運抵屏東特搜大隊，目前仍有蕭姓男子尚未尋獲，但因山區午後天氣不佳，今天的搜救行動暫告一段落。

檢察官針對今天發現的2名死者遺體進行相驗，台灣屏東地方檢察署今天表示，均腫脹須擇日解剖確認死因。

飛龍瀑布溯溪意外發生在20日下午，由10名溯溪攀岩好手組成的溯溪團前一天晚上先入住屏東縣霧台鄉綠色海洋山莊，20日清晨5時進入飛龍瀑布溯溪。因當天午後山區突下暴雨，溪水暴漲導致全團受困，搜救至25日，共有5人獲救，找到4名死者遺體，蕭男仍尚未尋獲。

溯溪 屏東縣 飛龍瀑布

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