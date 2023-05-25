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男用釘槍作業疑氣瓶爆炸 雙腳小腿炸成碎肉塊

中央社／ 南投縣25日電

33歲陳姓男子昨天使用釘槍作業氣瓶突然爆炸，造成雙腳膝蓋以下斷肢，滿地碎肉塊，救護人員最終只找到雙腳腳掌，送醫截肢保住性命；另1名傷者35歲陳男則是頭部插入1支鋼釘。

33歲陳姓男子昨天與35歲陳姓男子在竹山鎮鯉南路一處鐵皮屋使用釘槍作業疑氣瓶爆炸，33歲陳男雙腿膝蓋以下至腳踝被炸爛、血肉模糊，南投縣消防局獲報派遣竹山、鹿谷分隊救護車到場，陳男送至竹山秀傳醫院緊急手術截肢，因也有燒燙傷，轉送彰濱秀傳醫院。

消防局今天透露，救護人員到場時，35歲陳男坐在戶外，頭部插著鋼釘、腳部撕裂傷但意識清楚，他向救護人員表示「裡面的人更嚴重」，救護人員入屋搜尋，在距離門口約3公尺處發現1名男子躺地上，雖有意識但雙腳膝蓋以下斷肢，救護人員緊急處置傷口並尋找斷肢，最終只找到雙腳腳掌，小腿疑炸成碎肉塊。

救護人員指出，現場地面有碎肉塊，33歲陳男腹部燒燙傷，救護人員立即止血、用頸圈長背板固定及靜脈注射等緊急處置；院方表示，陳男到院時呈休克狀態，經醫護團隊全力救治恢復意識，緊急手術截肢後送進加護病房，再轉送彰濱秀傳醫院進一步治療。

消防局表示，救護人員到達見到屋外鐵皮看板掉落在地，現場也瀰漫異味，推測當時氣爆威力不小，傷者表示使用釘槍作業氣瓶突然爆炸；呼籲民眾從事高壓氣瓶作業注意防護，避免爆炸造成嚴重傷害。

爆炸 意識 手術

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