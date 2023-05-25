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花蓮縣府公務車疑遭惡意塗三秒膠 警擴大追查

中央社／ 花蓮縣25日電

花蓮縣府行政暨研考處2輛公務車，停放在縣府停車場疑遭人毀損，1輛車窗龜裂、1輛駕駛車門被塗上三秒膠，警方21日受理後，仍在調閱監視器畫面追查犯嫌。

據花蓮縣府員工指出，21日員工發現停放在靠近辦公室的黑色公務車駕駛座車門怪怪的，外觀有白色膠狀物，原以為是因停靠樹下有果樹汁液或鳥類排泄物掉落，但仔細看是車門把手四周跟鑰匙孔都被塗滿疑似三秒膠物質。

同時間有其他員工發現另1輛停放在較遠處的公務車，左後方車窗龜裂，縣府人員覺得有異，2輛公務車接連遭破壞，便通報警方，並提供周圍監視器追查。

花蓮警分局美崙派出所受理調查，2輛車於12日停放在縣府停車場後，直到21日才發現遭破壞，其中公務車左後窗破裂，經警方鑑識，沒有發現敲擊點，研判非外力介入毀損。

警方指出，另1輛公務車駕駛車門手把疑遭不明人士惡意塗抹三秒膠，鑑識科人員已到場採證，並成立鷹眼小組，擴大追查周遭監視器比對，查緝犯嫌到案說明。

花蓮警分局呼籲，惡意破壞他人車輛，足以生損害於公眾或他人者，可依法處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣1萬5000元以下罰金，警方將嚴查嚴辦，呼籲民眾切勿以身試法。

花蓮 監視器 停車場

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