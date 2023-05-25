國1岡山段4大車追撞釀1命危1輕傷 耗時近2小時才排除
國道1號南下346.1公里岡山路段，今下午2時許有4部大車接連追撞，事故占用中線及外側車道，其中1名黃姓駕駛受困，脫困時命危，另1名洪姓駕駛則受輕傷，無生命危險，兩人均送往義大醫院急救，車禍造成車流一度回堵約12公里，直到今下午4點40分才排除，詳細事故原因待警方調查釐清。
警方調查，事故發生前，中華民國49歲洪姓男子駕駛拖車行駛在外側車道，疑未注意前方路況，撞上57歲黃男駕駛、等待過磅的大貨車，黃男遭撞後車頭又往前推撞58歲蔡男駕駛的拖車，蔡男再往前追撞56歲陳男的拖車。
現場一共4輛大型拖車、貨車追撞，黃男貨車受損嚴重，貨物散落地面，佔據中間及外側車道，警消獲報後到場，將受困的黃男拉出車外，黃男受重傷命危，送往義大醫院急救，洪男則受輕傷，無生命危險。
警方表示，除黃男待抽血檢測酒精數值外，其餘三車洪姓、蔡姓、陳姓駕駛都無酒駕，詳細事故原因將測繪釐清。
4車追撞事故造成國有1南下壅塞，車流一度從岡山地磅站往北回堵約12公里，直到今下午4時40分許，動用大型吊車將事故車輛吊離後，中線、外側車道才恢復通行。
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